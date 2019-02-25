Бизнес попросил права отбирать проекты для «регуляторных песочниц»

Отечественное бизнес-сообщество запросило право участвовать в отборе заявок для «регуляторных песочниц» — специальных правовых режимов, которые позволят тестировать новые технологии, не охваченные действующим законодательством. Соответствующие поправки в законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» предложили члены рабочей группы «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика», следует из материалов к ее заседанию (копия есть у РБК, подлинность подтвердил представитель АНО). Минэкономразвития выступает более осторожно, указывая на риск конфликта интересов.
Какие технологии будут отрабатываться в «песочницах»
- Законопроект о «песочницах» разработан Минэкономразвития при участии фонда «Сколково» и Центра стратегических разработок (ЦСР). Документ — часть программы «Цифровая экономика» и в соответствии с ней должен быть принят до 30 июня 2019 года.
- Законопроект предполагает создание в России «песочниц» для внедрения технологий, которые не регулируются действующим законодательством. В специальной тестовой среде можно будет экспериментировать с системами на основе больших данных, блокчейна, нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовыми технологиями, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью.
- Управляться «песочницы» согласно законопроекту будут с разных сторон — уполномоченным органом власти (его должно выбрать правительство), а также регулирующим (свой в каждой сфере) и координационным органами. Уполномоченный орган будет устанавливать и отменять экспериментальные режимы в целом, регулирующий — заниматься «песочницами» в своих отраслях, а координационный — устранять разногласия между ними.
- Участие представителей рынка в процессе формирования «песочниц» не предусмотрено, все решения от отбора проекта до оценки его эффективности принимается органами власти, пояснил представитель АНО «Цифровая экономика».
Как бизнес сможет выдвигать инициативы
Механизм экспериментального правового режима, предложенный на рабочей группе, куда, в частности, входят представители Mail.Ru Group, «Ростелекома», Сбербанка, «МегаФона», МТС, «ВымпелКома», а также ФАС, Минэкономразвития и Минкомсвязи, предполагает, что компания, которая захочет инициировать создание «песочницы», должна подать заявку в уполномоченное правительством бизнес-объединение. Что это будет за структура, пока не определено. Объединение будет публиковать информацию об инициативе и обеспечивать ее рассмотрение представителями бизнеса, экспертами и регуляторами.