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Бизнес попросил права отбирать проекты для «регуляторных песочниц»
Бизнес просит права участвовать в отборе проектов для «регуляторных песочниц» — правовых режимов для обкатки новых технологий. Однако напрямую дать ему такие полномочия нельзя из-за риска конфликта интересов, предупреждает МЭР
Фото: Олег Яковлев / РБК

​Отечественное бизнес-сообщество запросило право участвовать в отборе заявок для «регуляторных песочниц» — специальных правовых режимов, которые позволят тестировать новые технологии, не охваченные действующим законодательством. Соответствующие поправки в законопроект «Об экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций» предложили члены рабочей группы «Нормативное регулирование» АНО «Цифровая экономика», следует из материалов к ее заседанию (копия есть у РБК, подлинность подтвердил представитель АНО). Минэкономразвития выступает более осторожно, указывая на риск конфликта интересов.

Какие технологии будут отрабатываться в «песочницах»

  • Законопроект о «песочницах» разработан Минэкономразвития при участии фонда «Сколково» и Центра стратегических разработок (ЦСР). Документ — часть программы «Цифровая экономика» и в соответствии с ней должен быть принят до 30 июня 2019 года.
  • Законопроект ​предполагает создание в России «песочниц» для внедрения технологий, которые не регулируются действующим законодательством. В специальной тестовой среде можно будет экспериментировать с системами на основе больших данных, блокчейна, нейротехнологий и искусственного интеллекта, квантовыми технологиями, робототехникой, виртуальной и дополненной реальностью.
  • Управляться «песочницы» согласно законопроекту будут с разных сторон — уполномоченным органом власти (его должно выбрать правительство), а также регулирующим (свой в каждой сфере) и координационным органами. Уполномоченный орган будет устанавливать и отменять экспериментальные режимы в целом, регулирующий — заниматься «песочницами» в своих отраслях, а координационный — устранять разногласия между ними.
  • Участие представителей рынка в процессе формирования «песочниц» не предусмотрено, все решения от отбора проекта до оценки его эффективности принимается органами власти, пояснил представитель АНО «Цифровая экономика».

Как бизнес сможет выдвигать инициативы

Механизм экспериментального правового режима, предложенный на рабочей группе, куда, в частности, входят представители Mail.Ru Group, «Ростелекома», Сбербанка, «МегаФона», МТС, «ВымпелКома», а также ФАС, Минэкономразвития и Минкомсвязи, предполагает, что компания, которая захочет инициировать создание «песочницы», должна подать заявку в уполномоченное правительством бизнес-объединение. Что это будет за структура, пока не определено. Объединение будет публиковать информацию об инициативе и обеспечивать ее рассмотрение представителями бизнеса, экспертами и регуляторами.

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Затем будет формироваться общая позиция по вопросу, одобрять или отклонять заявки. Те, что поддержат, сначала проработают с уполномоченными ведомствами, после чего внесут в коллегиальный орган на уровне правительства, который будет решать, проводить эксперимент или нет. При этом в правительство можно будет вносить инициативы и с негативной оценкой отраслевых регуляторов, говорится в материалах к совещанию. Инициировать «песочницу» сможет и государство — по такой же схеме, как и бизнес.

Включить бизнес в систему управления экспериментальными правовыми режимами решили, потому что «именно технологические компании, включая стартапы, в основном будут заинтересованы в проведении таких экспериментов», пояснил РБК вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС и руководитель рабочей группы по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика» Руслан Ибрагимов.

Такая мера «поможет отбирать и тестировать наиболее перспективные и смелые проекты», считает вице-президент и технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян.

«Участие бизнеса на начальной стадии позволит формировать более проработанные и согласованные инициативы», — говорит вице-президент ЦСР Мария Шклярук. А также уточняет, что других полномочий у бизнеса, кроме отбора заявок, пока не предполагается. Он не будет устанавливать экспериментальные правила, а отменить или модифицировать обязательные требования сможет только государство.

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«На текущем этапе обсуждения нет единой позиции о том, каким образом и с участием каких компаний будет происходить обработка заявок. Это могут быть как отраслевые бизнес-ассоциации, так и структуры, созданные в рамках программы «Цифровая экономика», или же новые структуры, которые будут сформированы специально для этой деятельности», — отметила Шклярук.

Минэкономразвития опасается конфликта интересов

Законопроект о «песочницах» вызвал «оживленную дискуссию», сообщил РБК представитель Минэкономразвития. Роль регулирующего органа «может быть присуща разным участникам процесса», это не «априори закрепленная за кем-либо функция», допускают в министерстве.

Однако его работа должна строиться на беспристрастности и независимости как от регуляторов, так и от рыночных игроков. «Также немаловажно, что этот орган должен обладать умением говорить как на языке государства, так и бизнеса. Поэтому очевидно, что конкретные компании не могут принимать решения о создании экспериментального режима и являться регулирующим органом», — подчеркивают в ведомстве.

Минэкономразвития считает, что напрямую возложить подобные функции на рыночных игроков невозможно, так как «неизбежен конфликт интересов». Дать такие полномочия бизнес-ассоциациям теоретически можно, но это «потребует качественно нового подхода к организации их работы».

Регулирующим органом может стать госорган или же иная организация, «созданная в форме, которая сочетает в себе сильные стороны государственного подхода с одной стороны и понимание рыночных законов с другой», уточняют в Минэкономразвития. Например, речь может идти о публично-правовой компании.

«При этом мы понимаем, что решение в любом случае должно быть коллегиальным внутри этого органа, а статус государственного органа лишь формально-юридическая оболочка, позволяющая организовать деятельность по рассмотрению заявок, осуществлять взаимодействие с другими участниками», — указывает представитель Минэкономразвития.

Авторы: Александра Посыпкина, Антон Фейнберг
Теги: Минэкономразвития, цифровая экономика, регулятивные «песочницы», ЦСР
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