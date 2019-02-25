Бизнес попросил права отбирать проекты для «регуляторных песочниц»

Затем будет формироваться общая позиция по вопросу, одобрять или отклонять заявки. Те, что поддержат, сначала проработают с уполномоченными ведомствами, после чего внесут в коллегиальный орган на уровне правительства, который будет решать, проводить эксперимент или нет. При этом в правительство можно будет вносить инициативы и с негативной оценкой отраслевых регуляторов, говорится в материалах к совещанию. Инициировать «песочницу» сможет и государство — по такой же схеме, как и бизнес.

Включить бизнес в систему управления экспериментальными правовыми режимами решили, потому что «именно технологические компании, включая стартапы, в основном будут заинтересованы в проведении таких экспериментов», пояснил РБК вице-президент по корпоративным и правовым вопросам МТС и руководитель рабочей группы по нормативному регулированию при АНО «Цифровая экономика» Руслан Ибрагимов.

Такая мера «поможет отбирать и тестировать наиболее перспективные и смелые проекты», считает вице-президент и технический директор Mail.Ru Group Владимир Габриелян.

«Участие бизнеса на начальной стадии позволит формировать более проработанные и согласованные инициативы», — говорит вице-президент ЦСР Мария Шклярук. А также уточняет, что других полномочий у бизнеса, кроме отбора заявок, пока не предполагается. Он не будет устанавливать экспериментальные правила, а отменить или модифицировать обязательные требования сможет только государство.

«На текущем этапе обсуждения нет единой позиции о том, каким образом и с участием каких компаний будет происходить обработка заявок. Это могут быть как отраслевые бизнес-ассоциации, так и структуры, созданные в рамках программы «Цифровая экономика», или же новые структуры, которые будут сформированы специально для этой деятельности», — отметила Шклярук.

Минэкономразвития опасается конфликта интересов

Законопроект о «песочницах» вызвал «оживленную дискуссию», сообщил РБК представитель Минэкономразвития. Роль регулирующего органа «может быть присуща разным участникам процесса», это не «априори закрепленная за кем-либо функция», допускают в министерстве.

Однако его работа должна строиться на беспристрастности и независимости как от регуляторов, так и от рыночных игроков. «Также немаловажно, что этот орган должен обладать умением говорить как на языке государства, так и бизнеса. Поэтому очевидно, что конкретные компании не могут принимать решения о создании экспериментального режима и являться регулирующим органом», — подчеркивают в ведомстве.

Минэкономразвития считает, что напрямую возложить подобные функции на рыночных игроков невозможно, так как «неизбежен конфликт интересов». Дать такие полномочия бизнес-ассоциациям теоретически можно, но это «потребует качественно нового подхода к организации их работы».

Регулирующим органом может стать госорган или же иная организация, «созданная в форме, которая сочетает в себе сильные стороны государственного подхода с одной стороны и понимание рыночных законов с другой», уточняют в Минэкономразвития. Например, речь может идти о публично-правовой компании.

«При этом мы понимаем, что решение в любом случае должно быть коллегиальным внутри этого органа, а статус государственного органа лишь формально-юридическая оболочка, позволяющая организовать деятельность по рассмотрению заявок, осуществлять взаимодействие с другими участниками», — указывает представитель Минэкономразвития.