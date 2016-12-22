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Samsung представила смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+
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Samsung представила смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+
Технологии и медиа, 25 фев, 21:33
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Samsung представила смартфоны Galaxy S9 и Galaxy S9+
Samsung представила свои флагманские смартфоны — Galaxy S9 и Galaxy S9+. В России устройства поступят в продажу в середине марта
Президент мобильного подразделения Samsung Electronics Ди Джей Кох (Фото: Manu Fernandez / AP)

В воскресенье, 25 февраля, южнокорейский производитель Samsung представил в рамках Всемирного мобильного конгресса World Mobile Congress в Барселоне свои флагманские смартфоны — Galaxy S9 и Galaxy S9+. Онлайн-трансляция презентации состоялась на официальном YouTube-канале компании.

Видео: Samsung / YouTube

Как и предыдущие модели, новинки имеют безрамочный дизайн, переднюю панель почти полностью занимает экран. Galaxy S9 получил 5,8-дюймовый дисплей, старшая модель — 6,2-дюймовый. Оба устройства оснащены восьмиядерным процессором Exynos 9810 собственной разработки Samsung.

S9 оснащен 12-мегапиксельной основной камерой. S9+ имеет двойную камеру, основной объектив которой имеет 12-мегапиксельный сенсор. Фронтальные камеры обоих устройств оснащены 8-мегапиксельным сенсором. Продвинутая модель также имеет более емкую батарею 3500 мАч, младшая модель — 3000 мАч. На оба смартфона установлена последняя версия операционной системы Android 8.0.

Фото: Richard Drew / AP

Особенностью новых моделей стала функция создания 3D-аватаров, которые служат персонифицированными анимационными эмоджи — селфимоджи. Пользователь может создать виртуальную версию самого себя в виде
эмоджи, которым можно делиться с друзьями, даже если у них нет смартфона Samsung. Селфимоджи представлены в формате видео или формате AGIF, который используется для создания гифок и поддерживается большинством популярных мессенджеров. Эта функция стала ответом Apple, которая в прошлом году представила похожую опцию Animoji вместе с последними версиями iPhone.

Фото: Richard Drew / AP

Другой новой функцией новых смартфонов стал режим сверхзамедленной съемки: он позволяет создавать видеоролики со скоростью 960 кадров в секунду. Оба устройства способны автоматически улавливать движение, после чего начинается запись. Созданные видео можно превратить, например, в GIF-файлы и отослать друзьям.

Как говорится в поступившем в РБК сообщении Samsung, в России Galaxy S9 и S9+ будут доступны с 16 марта в трех цветах: черный бриллиант, титан и ультрафиолет. Цена на Galaxy S9 составит 59,99 тыс. руб., Samsung Galaxy S9+ — 66,99 тыс. руб. Наиболее дорогая модель — Samsung Galaxy S9+ с памятью 256 Гб — будет стоить 74,99 тыс. руб. Предзаказ на новинки открыт с 25 февраля.

По данным МТС, владеющей крупнейшей отечественной сетью по продаже мобильных устройств, в 2017 году было продано 28,4 млн смартфонов. Это рекордный показатель начиная с 2014-го. Объем рынка в прошлом году составил 386 млрд руб. Samsung был лидером на российском рынке с долей 25,2% в штучном и 29,2% в денежном выражении. На втором месте оказалась Apple с 12,8 и 34,4% соответственно. В топ-3 также вошла китайская компания Huawei, чья доля оценивается в 9,6% в штучном и 8,5% в денежном выражении. В мире, по данным исследовательской компании IDC, Samsung также лидирует с долей рынка 21,6% в штучном выражении. В 2017 году компания отгрузила 317,3 млн устройств.

Автор: Ирина Ли.
Теги: Samsung , Galaxy , новые смартфоны , Mobile World Congress
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