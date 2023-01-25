Россияне назвали главные символы своего студенчества

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 25 января
EUR ЦБ: 74,69 (-0,04) Инвестиции, 24 янв, 16:06
Курс доллара на 25 января
USD ЦБ: 68,75 (+0,12) Инвестиции, 24 янв, 16:06
МИД Эстонии заявил о сохранении посольства в России в интересах граждан Политика, 11:40
Основатель «Митьков» назвал запрет их лозунга «коммунистическим ужасом» Общество, 11:39
В Ульяновской области успешно завершена установка корпуса реактора МБИР Пресс-релиз, 11:37
Пушилин заявил о боях в удерживаемых ВСУ кварталах Артемовска Политика, 11:32
Школьное образование в Москве. Цифры, факты, инфографика Специальный проект, 11:27
Зеленский ввел санкции против главы Киево-Печерской лавры и миллиардера Политика, 11:26
В Швеции нашли редкоземельные металлы. Что это значит для России и Китая Pro, 11:21
Интенсивы РБК Pro: развивайте востребованные навыки
Более 25 онлайн-курсов в удобных форматах: email-рассылка и Telegram-бот. Освойте востребованный навык меньше чем за неделю
Купить со скидкой
Reuters узнало о транзакциях Binance для Bitzlato на $346 млн Крипто, 11:17
У части российских пользователей перестал открываться App Store Технологии и медиа, 11:08
Стал известен следующий соперник Рублева в случае победы над Джоковичем Спорт, 11:03
Еда вышла из ресторанов: три важных тренда на рынке фудсервиса РБК и Черкизово, 11:03
Больше агрессии: как компании сегодня сохранить эффективность логистики Pro, 10:57
Рогов заявил о готовившемся ВСУ наступлении на Мелитополь и Бердянск Политика, 10:55
В Минобороны Молдавии заявили о неготовности к вступлению в НАТО Политика, 10:49
Технологии и медиа ,  
0 

Россияне назвали главные символы своего студенчества

Студенты 90-х назвали символом лет учебы рок-музыку, а нынешние — технологии и сериалы
Если для студентов 90-х годов главные символы студенческой жизни — рок-музыка и косухи, для миллениалов — новые гаджеты, то для современной молодежи — соцсети и доставка еды. Роднит все поколения любовь к досугу с друзьями
У Стены памяти Виктора Цоя на Арбате
У Стены памяти Виктора Цоя на Арбате (Фото: Федор Савинцев / ТАСС)

Главными символами учебы для студентов 90-х годов стали песни Виктора Цоя и популярных в то время музыкальных групп, модные косухи и пирожки из столовой, для студентов нулевых — новые кнопочные гаджеты, ICQ, интернет-форумы, чебуреки и энергетики, а для современных студентов — социальные сети, VR, карантин и сериалы. Это следует из результатов опроса «Дзена», который платформа провела ко Дню студента среди студентов трех поколений (есть у РБК).

Так, треть (33%) опрошенных студентов 90-х годов, которым сейчас от 40 до 50 лет, назвали главными символами студенчества песни Виктора Цоя, групп «Чайф», «Агата Кристи», «Кар-Мэн», «Крематорий» и других популярных исполнителей того периода.

На втором месте среди ассоциаций у студентов этого поколения –– модная одежда (ее выбрали 22% опрошенных). Это фланелевые рубашки, штаны-«пирамиды», треники и косухи. Еще у 18% респондентов со студенчеством ассоциируется еда из общепита 90-х, например супы или жареные пирожки. Когда таких участников исследования просили самостоятельно сформулировать, с чем у них ассоциируется студенчество, они называли общежития и постоянную учебу.

Миллениалы называли символами студенческой жизни новые гаджеты, такие как персональные компьютеры, MP3-плееры и кнопочные телефон. Такой вариант ответа выбрали 27% опрошенных «Дзеном» в возрасте от 31 до 40 лет.

Почти столько же (26%) миллениалов сообщили, что главным символом того времени для них стали новые способы коммуникации: мессенджеры (ICQ), форумы и платформы. Еще 22% студентов нулевых ассоциируют это время с досугом: компьютерными клубами и КВН. Еще один популярный символ студенчества у миллениалов –– еда (18%). Например, чебуреки, энергетические напитки, чипсы и зарубежные сладости. В открытом вопросе о том, с чем у них ассоциируется студенчество, учащиеся этого поколения назвали общение с новыми друзьями и сложности в быту.

Современные студенты — зумеры — чаще всего (30%) ассоциируют студенческие годы с «умными» технологиями: бумом VR, соцсетей и маркетплейсов. Также популярная ассоциация — тусовки с друзьями: походы в бары, рюмочные, клубы и на выставки. Третьим по популярности (27%) символом студенческих лет стали для них еда и новые способы ее заказать: фастфуд, пицца, сервисы доставки. Также молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет связывают студенчество с просмотром фильмов и сериалов (23%), таких как «Эйфория», «Ходячие мертвецы» и «Голодные игры». Среди ассоциаций, не связанных с кино, — карантин во время пандемии, общение и самосовершенствование.

Все три поколения студентов роднит то, какой способ проведения досуга выбирали респонденты, — посиделки с друзьями. Его выбрали 30% опрошенных студентов 90-х, 26% студентов нулевых и 23% зумеров.

Читайте на РБК Pro
«Мне грустно. Несите торт!»: почему на фоне стресса тянет на сладкое
Самые знаковые изменения в сфере госзакупок: что ждать от 2023 года
Гуру краха: что происходит с империей «крипторокфеллера» Барри Силберта
Стратегия инвесторов 60/40 провалилась. Есть ли у нее будущее в 2023 году

Что назвали символами студенты разных времен:

Студенты 90-х

Песни Виктора Цоя, «Чайфа», «Кар-Мэн», «Агаты Кристи», «Крематория», «Браво», «Секрета» и других групп — 33%.

Вещи с рынков или от челноков — штаны-«пирамиды», фланелевые рубашки, треники, косухи и так далее — 22%.

Чебуреки, энергетические напитки, чипсы и сухарики, сладости, жвачка и жевательные сигареты — 18%.

Поездки в стройотрядах, колхозы, дискотеки, агитационные мероприятия — 16%.

Новые товары — дискеты и модемы, заграничные сладости и одежда и так далее — 16%.

Фильмы и ТВ: «Криминальное чтиво», MTV, «Крестный отец» — 8%.

«Горбушка», рынки и сквоты, Китай-город, важные в вашем регионе бары, клубы, выставочные пространства, магазины и так далее — 10%.

Студенты нулевых

Новые гаджеты: кнопочные телефоны, плееры и ПК и так далее — 27%.

Общение в ICQ, форумах, флешки, зеркальные камеры — 26%.

Компьютерные клубы, выставки, концерты, КВН, театры — 22%.

Чебуреки, энергетические напитки, чипсы и сухарики, сладости, жвачка и жевательные сигареты — 18%.

Клубы Б1 Maximum, «Точка», Китай-город, важные в вашем регионе бары, клубы, выставочные пространства, магазины и так далее — 16%.

Фильмы и передачи «Форт Боярд», «Окна», «Ночной дозор», «Бумер» и так далее — 12%.

Современные студенты

Бум технологий: социальные сети, маркетплейсы, сервисы доставки, VR и так далее — 30%.

Досуг: рюмочные, бары и клубы, выставки — 28%.

Сервисы доставки, фастфуд, пицца, фрукты и овощи — 27%.

Фильмы и сериалы «Голодные игры», The Walking Dead, «Великий Гэтсби», «Эйфория» и так далее — 23%.

Места: «Ровесник», ЦСИ «Винзавод», Китай-город, важные в вашем регионе бары, клубы, выставочные пространства, магазины и так далее — 16%.

Гаджеты: игровые приставки, сенсорные смартфоны, планшеты и так далее — 13%.

Апсайклинг, секонд-хенды, уличная мода, спортивный стиль — 10%.

При этом современные студенты чаще предпочитают проводить время наедине с собой. По 20% зумеров в качестве досуга указали компьютерные игры или фильмы и сериалы. На концертах и вечеринках отдыхают лишь 8% опрошенных, еще у 14% молодых людей в возрасте до 25 лет нет времени на досуг из-за работы.

А вот студенты 90-х чаще отдыхали на концертах и вечеринках (26%). Еще 18% опрошенных этого поколения рассказали, что у них не было времени на отдых из-за работы. Другая популярная форма досуга в 90-е –– занятия спортом (5%).

В нулевые студенты тоже часто развлекались на концертах и вечеринках (19%). 16% учащихся нулевых отдыхали за компьютерными играми. Не было времени на досуг также у 16% опрошенных.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
студенты символы Опрос Исследование
Материалы по теме
«Газпром» занял место Google в студенческом рейтинге лучших работодателей
Общество
Студентов в вузах научат собирать автомат АК-74 и бросать гранаты
Общество
Вице-спикер Совфеда заявил о сохранении отсрочки от армии для студентов
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter