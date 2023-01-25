Россияне назвали главные символы своего студенчества

Если для студентов 90-х годов главные символы студенческой жизни — рок-музыка и косухи, для миллениалов — новые гаджеты, то для современной молодежи — соцсети и доставка еды. Роднит все поколения любовь к досугу с друзьями

У Стены памяти Виктора Цоя на Арбате (Фото: Федор Савинцев / ТАСС)

Главными символами учебы для студентов 90-х годов стали песни Виктора Цоя и популярных в то время музыкальных групп, модные косухи и пирожки из столовой, для студентов нулевых — новые кнопочные гаджеты, ICQ, интернет-форумы, чебуреки и энергетики, а для современных студентов — социальные сети, VR, карантин и сериалы. Это следует из результатов опроса «Дзена», который платформа провела ко Дню студента среди студентов трех поколений (есть у РБК).

Так, треть (33%) опрошенных студентов 90-х годов, которым сейчас от 40 до 50 лет, назвали главными символами студенчества песни Виктора Цоя, групп «Чайф», «Агата Кристи», «Кар-Мэн», «Крематорий» и других популярных исполнителей того периода.

На втором месте среди ассоциаций у студентов этого поколения –– модная одежда (ее выбрали 22% опрошенных). Это фланелевые рубашки, штаны-«пирамиды», треники и косухи. Еще у 18% респондентов со студенчеством ассоциируется еда из общепита 90-х, например супы или жареные пирожки. Когда таких участников исследования просили самостоятельно сформулировать, с чем у них ассоциируется студенчество, они называли общежития и постоянную учебу.

Миллениалы называли символами студенческой жизни новые гаджеты, такие как персональные компьютеры, MP3-плееры и кнопочные телефон. Такой вариант ответа выбрали 27% опрошенных «Дзеном» в возрасте от 31 до 40 лет.

Почти столько же (26%) миллениалов сообщили, что главным символом того времени для них стали новые способы коммуникации: мессенджеры (ICQ), форумы и платформы. Еще 22% студентов нулевых ассоциируют это время с досугом: компьютерными клубами и КВН. Еще один популярный символ студенчества у миллениалов –– еда (18%). Например, чебуреки, энергетические напитки, чипсы и зарубежные сладости. В открытом вопросе о том, с чем у них ассоциируется студенчество, учащиеся этого поколения назвали общение с новыми друзьями и сложности в быту.

Современные студенты — зумеры — чаще всего (30%) ассоциируют студенческие годы с «умными» технологиями: бумом VR, соцсетей и маркетплейсов. Также популярная ассоциация — тусовки с друзьями: походы в бары, рюмочные, клубы и на выставки. Третьим по популярности (27%) символом студенческих лет стали для них еда и новые способы ее заказать: фастфуд, пицца, сервисы доставки. Также молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет связывают студенчество с просмотром фильмов и сериалов (23%), таких как «Эйфория», «Ходячие мертвецы» и «Голодные игры». Среди ассоциаций, не связанных с кино, — карантин во время пандемии, общение и самосовершенствование.

Все три поколения студентов роднит то, какой способ проведения досуга выбирали респонденты, — посиделки с друзьями. Его выбрали 30% опрошенных студентов 90-х, 26% студентов нулевых и 23% зумеров.

Что назвали символами студенты разных времен: Студенты 90-х Песни Виктора Цоя, «Чайфа», «Кар-Мэн», «Агаты Кристи», «Крематория», «Браво», «Секрета» и других групп — 33%. Вещи с рынков или от челноков — штаны-«пирамиды», фланелевые рубашки, треники, косухи и так далее — 22%. Чебуреки, энергетические напитки, чипсы и сухарики, сладости, жвачка и жевательные сигареты — 18%. Поездки в стройотрядах, колхозы, дискотеки, агитационные мероприятия — 16%. Новые товары — дискеты и модемы, заграничные сладости и одежда и так далее — 16%. Фильмы и ТВ: «Криминальное чтиво», MTV, «Крестный отец» — 8%. «Горбушка», рынки и сквоты, Китай-город, важные в вашем регионе бары, клубы, выставочные пространства, магазины и так далее — 10%. Студенты нулевых Новые гаджеты: кнопочные телефоны, плееры и ПК и так далее — 27%. Общение в ICQ, форумах, флешки, зеркальные камеры — 26%. Компьютерные клубы, выставки, концерты, КВН, театры — 22%. Чебуреки, энергетические напитки, чипсы и сухарики, сладости, жвачка и жевательные сигареты — 18%. Клубы Б1 Maximum, «Точка», Китай-город, важные в вашем регионе бары, клубы, выставочные пространства, магазины и так далее — 16%. Фильмы и передачи «Форт Боярд», «Окна», «Ночной дозор», «Бумер» и так далее — 12%. Современные студенты Бум технологий: социальные сети, маркетплейсы, сервисы доставки, VR и так далее — 30%. Досуг: рюмочные, бары и клубы, выставки — 28%. Сервисы доставки, фастфуд, пицца, фрукты и овощи — 27%. Фильмы и сериалы «Голодные игры», The Walking Dead, «Великий Гэтсби», «Эйфория» и так далее — 23%. Места: «Ровесник», ЦСИ «Винзавод», Китай-город, важные в вашем регионе бары, клубы, выставочные пространства, магазины и так далее — 16%. Гаджеты: игровые приставки, сенсорные смартфоны, планшеты и так далее — 13%. Апсайклинг, секонд-хенды, уличная мода, спортивный стиль — 10%.

При этом современные студенты чаще предпочитают проводить время наедине с собой. По 20% зумеров в качестве досуга указали компьютерные игры или фильмы и сериалы. На концертах и вечеринках отдыхают лишь 8% опрошенных, еще у 14% молодых людей в возрасте до 25 лет нет времени на досуг из-за работы.

А вот студенты 90-х чаще отдыхали на концертах и вечеринках (26%). Еще 18% опрошенных этого поколения рассказали, что у них не было времени на отдых из-за работы. Другая популярная форма досуга в 90-е –– занятия спортом (5%).



В нулевые студенты тоже часто развлекались на концертах и вечеринках (19%). 16% учащихся нулевых отдыхали за компьютерными играми. Не было времени на досуг также у 16% опрошенных.