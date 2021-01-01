Миллиардер из списка Forbes отдал жене долю в «Европе Плюс» и «Ретро FM»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Герои СПб 2020
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 дней
00 : 00 : 00
Лента новостей
Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 73,69 (-1,15) Инвестиции, 25 дек, 13:25
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 89,87 (-1,47) Инвестиции, 25 дек, 13:25
СМИ сообщили о 14 задержанных у белорусского консульства в Петербурге Общество, 19:42 Московское «Динамо» второй раз в сезоне победило СКА в КХЛ Спорт, 19:16 Доллар по 28: история российского фондового рынка РБК и Открытие Инвестиции, 19:04 Эксперты оценили прогноз о росте смертности из-за нового штамма COVID-19 Общество, 19:02 МЮ из-за автогола на последних минутах упустил победу в игре премьер-лиги Спорт, 18:50 ЦБ определился с ограничениями для неопытных инвесторов Финансы, 18:32 Умер основатель винодельческой компании «Сатера» Игорь Самсонов Общество, 18:29 Фигуристка Тарасова рассказала о слезах после победы на чемпионате России Спорт, 18:23 Накопитель или транжира: какой ваш финансовый психотип. Тест РБК и Сбер, 18:14 Аналитики назвали сроки превращения КНР в крупнейшую экономику мира Экономика, 18:14 В ОАК сообщили детали о краже аппаратуры с «самолета Судного дня» Общество, 17:51 Роднина раскритиковала Плющенко за недовольство оценками Трусовой Спорт, 17:35 Правила безупречности ресторанного обозревателя Александра Сысоева РБК Cтиль и Philips, 17:25 МИД предложил исполнить новогоднее желание посла США Политика, 17:13
Технологии и медиа ,  
0 

Миллиардер из списка Forbes отдал жене долю в «Европе Плюс» и «Ретро FM»

В «Европейской медиагруппе», владельце «Европы Плюс», «Дорожного радио» и «Ретро FM», изменилась структура собственников. Доля топ-менеджера УГМК миллиардера Игоря Кудряшкина снизилась в пользу жены с 72 до 47%
Игорь Кудряшкин
Игорь Кудряшкин (Фото: ugmk.com)

В октябре 2020 года у «Европейской медиагруппы», управляющей несколькими радиосетями, появился новый бенефициар, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Новым собственником радиовещательного холдинга стала Светлана Кудряшкина. Ее косвенная доля в головном ООО «СДС Медиахолдинг», владельце «Европейской медиагруппы», через ООО «Мелодия» достигает примерно 22,5%.

Доля Кудряшкиной может увеличиться. В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство неназванной гражданки об увеличении ее доли в ООО «Мелодия» с нынешних 30 до 46,7% (именно таким пакетом Кудряшкина и владеет в ООО). В случае одобрения сделки ее косвенная доля в ООО «СДС Медиахолдинг» может вырасти до 35%.

Светлана Кудряшкина в октябре 2020 года получила свою долю в «Европейской медиагруппе», поскольку снизилась доля Игоря Кудряшкина, коммерческого директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Раньше его косвенная доля в головном ООО «СДС Медиахолдинг» равнялась 72%, сейчас — только 47%. В шоу-бизнесе Кудряшкин известен как отец певицы Насти Кудри.

Совладельцами «Европейской медиагруппы» остаются гендиректор УГМК Андрей Козицын с косвенной долей почти 20% и совладелец УГМК Андрей Бокарев с косвенной долей почти 7,5%

Журнал Forbes в своем последнем рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» поставил Кудряшкина на 95-е место с состоянием $1 млрд, Козицына — на 22-е место с состоянием $4,8 млрд, Бокарева — на 56-е место с состоянием $1,7 млрд.

С октября бенефициаром «Европейской медиагруппы» с косвенной долей почти 3% является еще и кипрская Haldivor Finance Ltd, тесно связанная с УГМК. Ее бенефициаром, согласно кипрскому реестру компаний, выступает с сентября 2019 года Марина Брусенская.

Что такое «Европейская медиагруппа»

Радиохолдинг управляет сетями «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Ретро FM», «Новое Радио», «Спорт FM», «Радио 7 на семи холмах» и «Калина красная».

Сама группа называет себя «лидером российского радиовещания», ссылаясь на измерения исследовательской компании Mediascope: совокупная ежедневная аудитория всех станций радиохолдинга в январе—апреле 2020 года равнялась 36,4 млн жителей крупных городов старше 12 лет.

Топ-менеджеры и совладельцы УГМК стали владельцами «Европейской медиагруппы» в 2016 году, выкупив почти 75% радиохолдинга у собственников «Сибирского делового союза». Впоследствии Кудряшкин докупил еще 25%.

Первую инвестицию в радиовещательный бизнес Кудряшкин, Козицын и Бокарев сделали еще в 2015 году, когда купили столичную FM-частоту, на которой было запущено «Новое радио» (позже стало частью «Европейской медиагруппы»).

Читайте на РБК Pro
Джеффри Лайкер — РБК Pro: «Хорошие лидеры создают кризисы» Правило Парето в профессии: как быть успешным без лишних усилий От 18 и старше: как строить карьеру в разные периоды жизни Почему новому главе SAP придется переизобретать компанию

Уральские миллиардеры запустят «Новое радио» в Москве
Технологии и медиа
Генеральный директор ООО&nbsp;&laquo;УГМК-Холдинг&raquo; Андрей Козицын

В открытых источниках Светлана Кудряшкина фигурирует как жена Игоря Кудряшкина. В 2018 году она признавалась в интервью: «Я горжусь своими детьми. У меня взрослый сын, окончил экономический факультет МГИМО, у него уже есть своя семья. Дочка — певица Настя Кудри, в этом году окончила журфак МГУ».

У Кудряшкиной есть бизнес в Москве — танцевальная студия LikeDanceFit. «Мне всегда помогают советами мои муж и сын», — рассказывала основательница в 2018 году.

РБК направил запросы Светлане Кудряшкиной и в пресс-службы УГМК и «Европейской медиагруппы».

Автор
Елизавета Ефимович
Европейская медиагруппа «Европа плюс»
Материалы по теме
Уральские миллиардеры запустят «Новое радио» в Москве
Технологии и медиа
Металлурги попросили разрешения на покупку «Европы плюс» и «Ретро FM»
Технологии и медиа
Банк «Открытие» предоставит УГМК кредит на 21 млрд руб.
Финансы
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter