Миллиардер из списка Forbes отдал жене долю в «Европе Плюс» и «Ретро FM»

В «Европейской медиагруппе», владельце «Европы Плюс», «Дорожного радио» и «Ретро FM», изменилась структура собственников. Доля топ-менеджера УГМК миллиардера Игоря Кудряшкина снизилась в пользу жены с 72 до 47%

Игорь Кудряшкин (Фото: ugmk.com)

В октябре 2020 года у «Европейской медиагруппы», управляющей несколькими радиосетями, появился новый бенефициар, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Новым собственником радиовещательного холдинга стала Светлана Кудряшкина. Ее косвенная доля в головном ООО «СДС Медиахолдинг», владельце «Европейской медиагруппы», через ООО «Мелодия» достигает примерно 22,5%.

Доля Кудряшкиной может увеличиться. В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство неназванной гражданки об увеличении ее доли в ООО «Мелодия» с нынешних 30 до 46,7% (именно таким пакетом Кудряшкина и владеет в ООО). В случае одобрения сделки ее косвенная доля в ООО «СДС Медиахолдинг» может вырасти до 35%.

Светлана Кудряшкина в октябре 2020 года получила свою долю в «Европейской медиагруппе», поскольку снизилась доля Игоря Кудряшкина, коммерческого директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Раньше его косвенная доля в головном ООО «СДС Медиахолдинг» равнялась 72%, сейчас — только 47%. В шоу-бизнесе Кудряшкин известен как отец певицы Насти Кудри.

Совладельцами «Европейской медиагруппы» остаются гендиректор УГМК Андрей Козицын с косвенной долей почти 20% и совладелец УГМК Андрей Бокарев с косвенной долей почти 7,5%

Журнал Forbes в своем последнем рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» поставил Кудряшкина на 95-е место с состоянием $1 млрд, Козицына — на 22-е место с состоянием $4,8 млрд, Бокарева — на 56-е место с состоянием $1,7 млрд.