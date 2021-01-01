Миллиардер из списка Forbes отдал жене долю в «Европе Плюс» и «Ретро FM»
В октябре 2020 года у «Европейской медиагруппы», управляющей несколькими радиосетями, появился новый бенефициар, свидетельствуют данные ЕГРЮЛ. Новым собственником радиовещательного холдинга стала Светлана Кудряшкина. Ее косвенная доля в головном ООО «СДС Медиахолдинг», владельце «Европейской медиагруппы», через ООО «Мелодия» достигает примерно 22,5%.
Доля Кудряшкиной может увеличиться. В Федеральную антимонопольную службу поступило ходатайство неназванной гражданки об увеличении ее доли в ООО «Мелодия» с нынешних 30 до 46,7% (именно таким пакетом Кудряшкина и владеет в ООО). В случае одобрения сделки ее косвенная доля в ООО «СДС Медиахолдинг» может вырасти до 35%.
Светлана Кудряшкина в октябре 2020 года получила свою долю в «Европейской медиагруппе», поскольку снизилась доля Игоря Кудряшкина, коммерческого директора Уральской горно-металлургической компании (УГМК). Раньше его косвенная доля в головном ООО «СДС Медиахолдинг» равнялась 72%, сейчас — только 47%. В шоу-бизнесе Кудряшкин известен как отец певицы Насти Кудри.
Совладельцами «Европейской медиагруппы» остаются гендиректор УГМК Андрей Козицын с косвенной долей почти 20% и совладелец УГМК Андрей Бокарев с косвенной долей почти 7,5%
Журнал Forbes в своем последнем рейтинге «200 богатейших бизнесменов России» поставил Кудряшкина на 95-е место с состоянием $1 млрд, Козицына — на 22-е место с состоянием $4,8 млрд, Бокарева — на 56-е место с состоянием $1,7 млрд.