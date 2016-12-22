Минкомсвязь снимет монополию операторов на тестирование технологии 5G

Минкомсвязь готовится отменить монополию операторов на технологию 5G. К тестированию связи нового поколения могут допустить всех желающих. Операторы опасаются, что потенциальные потребители начнут развивать 5G самостоятельно

Фото: Антон Белицкий / ТАСС

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязь) может разрешить участвовать в тестировании мобильной связи пятого поколения (5G) не только профильным участникам рынка связи, но и любым заинтересованным юрлицам, потенциальным потребителям. Об этом РБК рассказал представитель одного из крупных участников рынка.

По его словам, инициатива обсуждалась на согласительном совещании в среду, 24 октября, в преддверии заседания Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ, основной орган, отвечающий за распределение частот в России) и оказалась полной неожиданностью для участников рынка, вызвав множество вопросов. «Это будет не сеть, а «лоскутное одеяло». Неясно, как будет обеспечиваться связность между лоскутами», — указал собеседник РБК.

Помидоры на связи

В тестировании технологий предыдущих поколений (3G, 4G и др.) непрофильные компании не участвовали. Пилоты делали операторы связи, производители телекоммуникационного оборудования, лаборатории и научно-исследовательские институты. При этом эксперты допускают, что на следующем этапе потенциальные потребители смогут не только тестировать, но и полноценно развивать эту технологию самостоятельно без помощи операторов.

Представитель еще одного крупного оператора говорит, что телекоммуникационные компании «видят большую угрозу» в том, что заводы, «предприятия по производству помидоров», госструктуры и любые другие организации, заинтересованные в использовании технологии 5G, например, для развития интернета вещей, смогут получить частоты и оказывать услуги.

«Это противоречит идеологии развития сетей 5G в целом. Технология создана из соображений того, что мобильные операторы разворачивают инфокоммуникационные платформы, на которых предоставляются сервисы для всех категорий клиентов, включая юридические лица из других индустрий. Чтобы обеспечить работу сетей 5G, таким игрокам придется создавать собственную громоздкую инфраструктуру — опорные и транспортные сети (волоконно-оптические линии связи, антенно-мачтовые сооружения для размещения базовых станций и сами станции. — РБК), центры хранения и обработки данных», — рассуждает собеседник РБК. Он также указал, что такой подход «поставит под угрозу построение взаимоувязанной надежной сети с сервисами, необходимыми для цифровизации экономики». При этом рядом с сетями, организованными непрофильными компаниями, традиционные операторы связи не смогут строить свои базовые станции, поскольку будут возникать радиопомехи, предупредил он.

Как будет развиваться 5G

Стандарт мобильной связи 5G должен прийти на смену технологии LTE (4G). Ожидается, что максимальная скорость передачи данных в таких сетях будет достигать 20 Гбит/с, задержка сигнала составит 1 мс.

Одновременно к сети сможет подключаться 1 млн устройств на 1 кв. км. Такие характеристики позволят развиваться интернету вещей (Internet of Things, IoT), а также новым разработкам наподобие беспилотных автомобилей и сервисов дополненной и виртуальной реальности.

Согласно материалам национальной программы «Цифровая экономика», паспорт которой в середине сентября утвердил Дмитрий Медведев, концепция создания и развития сетей 5G в России должна быть утверждена в мае 2019 года.

К концу ноября должны быть определены диапазоны радиочастот для 5G. Пилотные проекты в пяти отраслях и на территории одного города-миллионника планируется реализовать до конца 2020 года, а к декабрю 2021 года закончится подготовка к масштабному внедрению нового поколения связи в стране.

РЖД, энергетики и нефтяники

Ближайшее заседание ГКРЧ запланировано на 31 октября, следует из имеющихся у РБК материалов комиссии. На этом заседании комиссия должна рассмотреть итоги тестирования 5G, которое проводили «МегаФон» и «Ростелеком». ГКРЧ планирует выделить ФГУП «Научно-исследовательский институт радио» дополнительный диапазон частот для тестирования вместе с другими заинтересованными операторами связи. Также комиссия готовится внести протокольную запись, в которой рекомендует «заинтересованным юридическим лицам» подготовить и направить комиссии заявки на выделение полос частот в диапазонах 4800–4990 МГц и 27,1–27,5 ГГц для создания пилотных зон 5G «с целью реализации проектов в отдельных отраслях экономики», следует из проекта решения.

Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, за счет подобной протокольной записи ведомство рассчитывает найти потенциальных потребителей 5G. «Идея в том, чтобы вести строительство сетей 5G не ради строительства, а ради оказания услуг. Заинтересован​ные в развитии 5G юрлица смогут подать в ГКРЧ заявку на проверку совместимости частот. Если после проверки окажется, что пилот не создаст помех существующим сетям связи, будут объявлены торги на выделение частот для оказания услуг на этом конкретном предприятии», — рассказал Иванов. Он напомнил, что сейчас не предполагается, что в России будет создаваться сплошное покрытие 5G, такие сети будут развиваться в определенных зонах, например на территории крупной промышленной компании.

В то же время Олег Иванов подчеркнул, что для создания сетей 5G необходима опорная сеть. Ее наличие будет условием торгов, то есть их победителями смогут стать операторы связи. «Важно, что оператор связи будет видеть заинтересованность юрлица в строительстве сети», — добавил замглавы Минкомсвязи. Однако, по словам гендиректора аналитической компании «ТМТ Консалтинг» Константина Анкилова, не только у операторов связи, но и у крупных компаний из других отраслей есть опорные сети, наличие которых может стать условием в торгах на частоты 5G, либо они могут их создать. Масштабной телеком-инфраструктурой, по его словам, обладают, в частности, РЖД, компании из сектора энергетики или из нефтегазовой отрасли. «Они могли бы предоставлять подобную инфраструктуру близлежащим предприятиям, если речь идет об удаленных регионах, например о Крайнем Севере», — считает Константин Анкилов.

Представители «Ростелекома», МТС, «МегаФона» и «ВымпелКома» (бренд «Билайн») отказались официально прокомментировать предложение привлечь к тестам непрофильные компании.