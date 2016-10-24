Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,31 56,56 EUR Нал. 70,52 69,65 USD Бирж. 56,90 +0,24 EUR Бирж. 70,11 +0,36 USD ЦБ. 56,61 -0,19 EUR ЦБ. 69,80 -0,73 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 9284,20 +84,20 MOEX 2310,51 -0,05% RTS 1279,64 -0,46% Brent 64,63 -1,31% DJIA 25215,67 -0,47% Nasdaq 7573,43 +0,17% FTSE 7206,55 -0,25%
Продажи Apple Watch сократились на 72,6%
Лента новостей
Явлинский рассказал об экстренном снижении везшего его самолета 18:05, Политика Как создать красивый интерьер за разумные деньги: советы эксперта 18:02, Стиль Телеканалы изменили сетку вещания после смерти Табакова 18:01, Технологии и медиа Бизнес и конфликт: когда российские предприниматели брались за оружие 17:54, Фотогалерея  Тренер сборной Бразилии по футболу назвал состав на матч против России 17:51, Спорт Названо место прощания с Табаковым 17:49, Общество Путин выразил уверенность в скором лидерстве России на агрорынке 17:45, Экономика Хазанов назвал Табакова человеком с чрезвычайно высоким КПД 17:42, Общество В Аризоне из-за крушения дрона начался пожар в заповеднике 17:38, Общество Шереметьево объявил конкурс на поставку павильонов для курения 17:35, Общество Таможня Шереметьево нашла в посылке из Италии радиоактивный минерал 17:34, Общество Иван Дубков, шеф-повар: может ли здоровая еда быть вкусной 17:33, РБК Стиль и Xperia «Я всегда думал о зрителях»: памяти Олега Табакова 17:33, Фотогалерея  Полиция Непала подтвердила смерть 49 человек в крушении самолета 17:30, Общество Говорухин назвал Табакова «сегодняшним Станиславским» 17:26, Общество В Москве мужчина поджег стену у входа в приемную ФСБ 17:26, Общество Посольство России сообщило об угрозах российским журналистам в Британии 17:23, Политика Путин выразил соболезнования родным и близким Табакова 17:22, Общество В МХТ им. Чехова на три дня отменили спектакли из-за смерти Табакова 17:16, Общество Путин предложил британцам «разобраться самим» с делом Скрипаля 17:14, Политика Собянин выразил соболезнования в связи со смертью Табакова 17:10, Общество Директор Большого театра назвал Табакова уникальным театральным деятелем 17:07, Общество Мосгорсуд оставил под арестом двоих обвиняемых по «кокаиновому делу» 17:05, Общество В США умер экс-глава владеющей сетью OBI компании Эриван Хауб 16:50, Бизнес Силуанов заявил об отсутствии оснований для резкого скачка курса рубля 16:46, Экономика Loro: что показали в первом тизере фильма о Сильвио Берлускони 16:45, Стиль Глава МВД Словакии ушел в отставку на фоне убийства журналиста 16:36, Общество Умер Олег Табаков 16:26, Общество
Продажи Apple Watch сократились на 72,6%
Технологии и медиа, 24 окт 2016, 19:53
0
Продажи Apple Watch сократились на 72,6%
Продажи Apple Watch в третьем квартале упали на 71,6%, однако это не помешало Apple сохранить лидерство на мировом рынке умных часов
Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Американская компания Apple продолжает удерживать лидерство на мировом рынке умных часов. По итогам третьего квартала 2016 года доля Apple Watch составила 41,3%, и этому не помешало даже падение продаж в третьем квартале на 71,6%. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Как отмечает IDC, падению продаж не воспрепятствовал даже запуск Apple нового поколения умных часов Apple Watch Series 2, которые были представлены 7 сентября. По словам старшего аналитика IDC Джитеша Урбани, «становится очевидным, что сейчас умные часы — товар не для всех».

По итогам второго квартала продажи Apple Watch упали на 55%.

​В целом рынок умных часов в третьем квартале сократился наполовину (51,6%) по отношению к тому же периоду прошлого года. Сильнее всех продажи упали у Lenovo (73,3%), на третьем месте по падению — Pebble (54,1%).

Презентация гаджетов Apple. Фоторепортаж Еще 9 фото
Фотогалерея

При этом продажи умных часов Garmin выросли в третьем квартале на 324,2%, что позволило компании занять одну пятую мирового рынка (20,5%). Вместе с тем по числу проданных единиц Garmin отстает от Apple почти в два раза — 600 тыс. против 1,1 млн Apple Watch.

Помимо Garmin из пятерки лидеров рынка падения продаж в третьем квартале избежал Samsung, рост составил 9%. С 400 тыс. проданных часов корейская компания заняла третье место на мировом рынке умных часов.

Автор: Мария Лейва.
Теги: Apple Watch , продажи
Главное
Умер Олег Табаков Общество
Материалы по теме
Министрам Британии запретили носить Apple Watch из-за «русских хакеров» Политика
Apple представила новую модель Apple Watch Технологии и медиа
Продажи Apple Watch рухнули на 55% Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.