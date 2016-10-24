Продажи Apple Watch сократились на 72,6%

Продажи Apple Watch в третьем квартале упали на 71,6%, однако это не помешало Apple сохранить лидерство на мировом рынке умных часов

Фото: Михаил Джапаридзе/ТАСС

Американская компания Apple продолжает удерживать лидерство на мировом рынке умных часов. По итогам третьего квартала 2016 года доля Apple Watch составила 41,3%, и этому не помешало даже падение продаж в третьем квартале на 71,6%. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании International Data Corporation (IDC).

Как отмечает IDC, падению продаж не воспрепятствовал даже запуск Apple нового поколения умных часов Apple Watch Series 2, которые были представлены 7 сентября. По словам старшего аналитика IDC Джитеша Урбани, «становится очевидным, что сейчас умные часы — товар не для всех».

По итогам второго квартала продажи Apple Watch упали на 55%.

​В целом рынок умных часов в третьем квартале сократился наполовину (51,6%) по отношению к тому же периоду прошлого года. Сильнее всех продажи упали у Lenovo (73,3%), на третьем месте по падению — Pebble (54,1%).

При этом продажи умных часов Garmin выросли в третьем квартале на 324,2%, что позволило компании занять одну пятую мирового рынка (20,5%). Вместе с тем по числу проданных единиц Garmin отстает от Apple почти в два раза — 600 тыс. против 1,1 млн Apple Watch.

Помимо Garmin из пятерки лидеров рынка падения продаж в третьем квартале избежал Samsung, рост составил 9%. С 400 тыс. проданных часов корейская компания заняла третье место на мировом рынке умных часов.