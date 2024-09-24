В Москве выставят на торги картину француза из коллекции Версаче

«Этюд к портрету мадам Честер Дэйл» Фернана Леже из коллекции Джанни Версаче представят на октябрьских торгах Московского аукционного дома. В 2013 году Мадонна продала другую работу этого художника за $7,2 млн

«Этюд к портрету мадам Честер Дэйл» Фернана Леже (Фото: пресс-служба Московского аукционного дома)

Произведение французского художника Фернана Леже «Этюд к портрету мадам Честер Дэйл» 1940 года из коллекции итальянского модельера Джанни Версаче выставят на торги Московского аукционного дома в октябре. Об этом РБК сообщили в пресс-службе аукционного дома.

Работа Леже представляется на российском арт-рынке впервые, отмечают в пресс-службе. Сам художник считается одним из самых дорогих среди французов. «Этюд к портрету мадам Честер Дэйл» на торгах Московского аукционного дома станет одним из топ-лотов.

Картина, как рассказали в пресс-службе, считается вариацией живописного «Портрета госпожи Дейл» 1935 года, также созданного Леже. На ней изображена женщина по имени Мод Дейл, супруга биржевого маклера Честера Дейла. Рисунок размером 26,8 см на 19,4 см выполнен пастелью. Ожидаемая стоимость лота составляет 3,5–5 млн руб.

«Этюд к портрету мадам Честер Дэйл» оставался в собрании Леже до его смерти, после хранился в Национальном музее живописца во Франции. Версаче приобрел рисунок для своей коллекции в 2005 году на аукционе Sotheby's в Лондоне.

Подлинность и провенанс (происхождение) рисунка, как отмечают в пресс-службе аукционного дома, заверены несколькими экспертными заключениями Sotheby's. На оригинальность работы, в частности, указывает и то, что она в находилась в фонде галереи Анри Канвейлера, о чем свидетельствует штамп галереи на обороте листа и публикация в каталоге.

Соучредитель Московского аукционного дома, коллекционер Сергей Подстаницкий утверждает, что сейчас западное искусство в России, «тем более мастера такого уровня — огромная редкость». После введения санкций на российский арт-рынок такие предметы не попадают, отмечает коллекционер, а произведения зарубежных художников первой величины «стоят значительно дороже русских классиков». Предыдущим владельцем работа была приобретена на аукционе Sotheby's в 2018 году для личной коллекции, его имя не раскрывается.

Чем известен Фернан Леже

Фернан Леже — французский живописец и скульптор. Родился в 1881 году в городе Аржантан в семье фермеров. После службы в Версале попытался поступить в Высшую школу изобразительных искусств в Париже, но получил отказ. В итоге Леже поступил на обучение в Высшую школу декоративного искусства и был вольнослушателем частной академии художеств, основанной Родольфо Жюлианом. Ранние работы Леже выполнены под влиянием импрессионизма, но с 1909 года он увлекся кубизмом. Сюжетной основой большинства его работ стали труд и отдых рабочих.

Работа Леже «Строители» 1951 года сейчас хранится в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина в Москве. По эскизам Леже оформлены в том числе витражи в Институте Мориса Тореза в Париже и Доме кино в Москве.

Исторический рекорд приобретения произведений Леже датируется 2017 годом. Тогда на аукционе Christie’s его картина маслом Contraste de Formes была продана за €53 млн. Самой дорогой графической работой художника стал проданный на Christie’s в 2007 году лист Dessin pour contraste de formes (Composition II) — он ушел с молотка за €2,9 млн. В среднем ожидаемая стоимость графических работ Леже составляет €2 млн.

Одна из работ Леже — «Три женщины за красным столом» 1921 года — в 2013 году была выставлена на продажу певицей Мадонной. Она приобретала полотно за $3 млн и хранила его в своей коллекции около 20 лет. В ходе торгов картину удалось продать за $7,2 млн.