В России начнется эксперимент с маркировкой презервативов и филлеров

В России проведут эксперимент по маркировке отдельных видов медицинских изделий, в том числе презервативов, шприцов и филлеров. Участие в эксперименте будет добровольным, а коды маркировки предоставят на безвозмездной основе

Фото: Ann-Marie Utz / dpa / Global Look Press

Эксперимент по маркировке презервативов, медицинских масок, косметических филлеров и др. начнется в России с 1 сентября 2024 года и продлится до 31 августа 2025 года. Соответствующее постановление правительства опубликовано на портале правовой информации.

В перечень продукции, которая попадает под эксперимент, вошли:

инкубаторы для новорожденных;

аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии, искусственного дыхания или прочая терапевтическая дыхательная аппаратура;

шприцы;

инфузионные системы;

презервативы;

медицинские маски;

имплантаты для пластической хирургии и косметологии в виде филлеров и косметических нитей;

пробирки и салфетки, в том числе неодноразовые.

Участие в эксперименте будет проводиться на добровольной основе. Пилотный проект позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации и отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки. Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

В ЦРПТ сообщили ТАСС, что эксперимент не скажется на стоимости медизделий, поскольку участие в нем добровольное и бесплатное. Коды маркировки будут предоставляться производителям на безвозмездной основе. Благодаря пилотному проекту Росздравнадзор получит доступ к прослеживаемости всей номенклатуры товаров, уточнили в ЦРПТ.

Маркировка всех лекарств в системе «Честный знак» (ЦРПТ является оператором системы) стала обязательной в России с 1 июля 2020 года. Эксперимент по внедрению системы мониторинга на фармацевтическом рынке проводился с февраля 2017 года, однако срок обязательного введения неоднократно сдвигался из-за неготовности участников рынка. С 1 октября 2023 года обязательной маркировке уже подлежит ряд медицинских изделий — обеззараживатели воздуха, слуховые аппараты, компьютерные томографы, кресла‑коляски и др.

В России презервативы производят Армавирский завод резиновых изделий в Краснодарском крае, «Эластомер» в Московской области и «Бергус» во Владимирской области. Презервативы выпускаются под брендами Contex, Eros, «Гусарские», Life Styles, Simplex, «Соблазн», Erotica De Luxe, Torex и др. Суммарные мощности производства (по состоянию на 2022 год) — до 400 млн штук. В 2023 году, по данным DSM Group, только через аптеки россияне купили 19 млн упаковок презервативов на 6,8 млрд руб.

После начала российской спецоперации на Украине британская компания Reckitt, которая производит презервативы под маркой Durex, объявила о начале передачи своего российского бизнеса. Минпромторг тогда исключал дефицит презервативов в стране, отмечая, что крупнейшие страны-производители не прекращали поставки этой продукции, а почти все мировое производство презервативов находится рядом с источником сырья (латекса) — в Юго-Восточной Азии.