Глава «Байкал Электроникс» сравнил создание ОМК с участием в лотерее

Создание Объединенной микроэлектронной компании не гарантирует успеха, но дает шансы на него, для России это «единственный правильный путь», заявил глава «Байкал Электроникс» в интервью РБК

Андрей Евдокимов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Избежать конкуренции за кадры в сфере радиоэлектроники без создания гиганта с большими инвестициями не получится, заявил в интервью РБК генеральный директор российского разработчика процессоров для компьютеров, серверов и телеком-оборудования «Байкал Электроникс» Андрей Евдокимов.

«Входной билет в производство полупроводников очень дорогой. Чем меньше нанометров (размер транзисторов на кристалле; чем меньше элементы, тем больше их можно разместить на чипе, что повышает его энергоэффективность и производительность. — РБК), тем больше инвестиции. У нас не такой большой рынок в стране и не так много денег, чтобы иметь несколько производителей. Поэтому мое личное мнение, что должен быть один производитель и он должен консолидировать все ресурсы: и финансовые, и технологические, и, главное, людские. Если там будут работать сотрудники, которые сейчас занимаются производством на разных фабриках, то будет эффект переопыления, что, безусловно, будет всем только на пользу», — рассуждает Евдокимов.

В начале этого года издание CNews писало, что правительство России утвердило проект по созданию Объединенной микроэлектронной компании (ОМК). Ее задачей будет производить в стране современные чипы. В развитие ОМК до 2030 года вложат 1 трлн руб., из которых 250 млрд инвестирует «Сбер». По информации издания, в состав ОМК войдут производители чипов «НМ-Тех», ГК «Элемент», «Ангстрем» и др. активы, а возглавит ее Денис Фролов, совладелец «Байкал Электроникс». Два источника РБК на рынке микроэлектроники подтверждали описанный сценарий.

В интервью РБК Евдокимов не стал комментировать, войдет ли в состав ОМК «Байкал Электроникс». В то же время он отметил, что, насколько понимает происходящее, речь идет о создании корпорации «не для поддержки дизайн-центров, а для того, чтобы поднять производство». «Это на порядки более сложно. Фабрика по производству чипов — это не то, что представляют обыватели: белая комната, в которой работают сотрудники в изолированных костюмах, hi-tech-оборудование и т.п. На самом деле это во многом очень сложное и опасное химическое производство и огромное количество веществ, которые легко могут вас убить. Это оборудование, которое ни в коем случае нельзя выключать, оно должно стабильно работать, ему не должны мешать ни рядом проезжающие грузовики, ни поезда. В технологическом процессе множество тонкостей: все вещества всегда должны быть в одинаковом состоянии, одинаковой чистоты; не дай бог, что-то поменяется и у вас выход годной продукции будет 0%, то есть стопроцентный брак», — рассуждает Евдокимов.

Глава «Байкал Электроникс» также отметил, что только TSMC, крупнейший в мире контрактный производитель полупроводниковых микросхем, в прошлом году инвестировала в развитие производства $41 млрд, а в этом планирует вложить $56 млрд. То есть указанные планы по инвестициям 1 трлн руб. на пять лет, по его словам, «это небольшие деньги в отраслевой системе координат».

На вопрос, как он оценивает потенциал успеха подобного проекта, Евдокимов указал, что «других вариантов, кроме как делать, нет». «На мой взгляд, это единственный правильный путь. Является ли он залогом успеха? Неизвестно. Но дает ли он какие-то шансы на успех? Да. Я бы сказал, что мы не знаем, выиграем ли мы, купив эти лотерейные билеты. Но мы точно не выиграем, если их не купим. А Россия имеет амбицию быть технологически относительно независимой страной. Если ставить себе сложные, долгие, но все же реалистичные цели, то так или иначе что-то появится и дальше это будет являться точкой роста», — подчеркнул он.