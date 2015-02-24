Инвесторы из России вложили $8,5 млн в сервис Shazam

Венчурный фонд Buran Venture Capital, инвесторами которого выступают сооснователи Mail.ru Group Михаил Винчель и Григорий Фингер, а также O1 Group Бориса Минца, инвестировал $8,5 млн в музыкальное приложение Shazam

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Россияне в Shazam

О том, что Buran Venture Capital (Buran VC) инвестировал в приложение Shazam, РБК рассказал управляющий партнер фонда Александр Коноплястый. По его словам, во время последнего раунда инвестиций, который закончился в конце января, фонд вложил в Shazam около $8,5 млн. Представитель Shazam подтвердил РБК, что Buran VC стал одним из инвесторов в ходе последнего раунда привлечения капитала, по итогам которого сервис был оценен примерно в $1 млрд.

О закрытии сделки Shazam объявил 21 января. Тогда компания сообщила, что получила $30 млн. Эти средства должны были пойти на «продолжение развития и быстрый рост» сервиса. Имена инвесторов не разглашались. Компания лишь уточнила, что речь шла как об институциональных инвесторах, так и о состоятельных частных лицах, которые ранее не вкладывали в Shazam. После присоединения Buran этот раунд стал чуть больше $30 млн, сказал РБК Коноплястый.

Shazam – приложение, которое позволяет с помощью смартфона узнать, какая песня или мелодия играют поблизости от слушателя. По собственной информации, число ежемесячно активных пользователей сервиса достигло 110 млн человек, каждую неделю аудитория приложения увеличивается более чем на 1 млн пользователей. Число скачиваний приложения превысило 600 млн. Разбивку этих показателей по отдельным рынкам, включая Россию, Shazam не раскрывает.

Как это работает? Когда пользователь слушает радио и ему понравилась неизвестная композиция, он может нажать на кнопку приложения Shazam и в течение нескольких секунд на его экране высветится название песни или исполнителя и другая сопутствующая информация (текст песни, клип, биография исполнителя, билеты на концерт, а также другие рекомендуемые треки). Происходит это из-за сопоставления прозвучавшей мелодии с базой данных Shazam, насчитывающей миллионы треков и ТВ-программ (по данным компании, всего в этой базе сейчас более 12 млрд единиц информации – треков, видео и т.д.). Shazam также позволяет пользователю прослушать, поделиться в социальных сетях или купить понравившуюся песню, используя сервисы партнеров, такие как AppStore, YouTube и др.

Shazam зарабатывает на комиссионных отчислениях от продаж музыки по интернету, прежде всего на Apple iTunes. Стартап получает средства после того, как клиент купил трек на iTunes, куда он попал через приложение. Кроме того, монетизация Shazam происходит за счет показа рекламы и лицензионных соглашений с сервисами потокового воспроизведения музыки или видео. Конкурентом Shazam называют приложение Sound Hound.

Shazam пока не приносит прибыли, но, как говорил в январе The Wall Street Journal гендиректор Shazam Рич Райли, это «намеренные» убытки, поскольку компания стремится инвестировать в технологию и специалистов.

По январской оценке Financial Times, во время предыдущих раундов привлечения капитала в компанию было вложено $95 млн. Среди инвесторов газета назвала компанию мексиканского телекоммуникационного магната Карлоса Слима America Movil и венчурную компанию Kleiner Perkins Caufield & Byers.

Весной 2014 года The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники сообщила, что компания Warner Music вложила в Shazam $3 млн. Warner Music является компанией, подконтрольной Access Industries Леонарда Блаватника. Warner Music приобрела доли в Shazam не у самого сервиса, а выкупила их у другого инвестора, чье имя неизвестно.

Стриминговые сервисы в цифрах 164 млрд песен было прослушано с помощью различных стриминговых (потоковых) сервисов в 2014 году – на 55% больше, чем годом ранее, свидетельствуют данные профильной консалтинговой компании Nielsen. 50 млн человек превысило количество пользователей популярного стримингового сервиса Spotify осенью прошлого года, из них свыше 10 млн воспользовались платной версией сайта. По состоянию на 24 февраля 2015 года Spotify насчитывает более 60 млн активных пользователей и свыше 15 млн платных подписчиков. За $3 млрд Apple купила компанию Beats Electronics, которая производит наушники и владеет стриминговым сервисом Beats Music, весной 2014 года. На 14% снизились продажи музыки в онлайн-магазине iTunes за 10 месяцев прошлого года. Более 19 млн музыкальных композиций размещено на сервисе «Яндекс.Музыка». Google Play Music содержит свыше 25 млн музыкальных композиций.​ $32 млн достиг объем рынка цифровой музыки в России в 2013 году

Есть куда двигаться

«Мы верим, что Shazam останется номером один в музыке на мобильных устройствах, а его технология найдет применение в других областях, – говорит Коноплястый. – У Shazam уже есть технология распознавания музыки, а сейчас они двинулись в другие сегменты, в том числе видео, кинотеатры и офлайн-ретейл [распознавание рекламы]». Если раньше компания зарабатывала на подписке (отчисления от продажи треков в iTunes store пользователям, которые пришли туда, определив композицию через Shazam), то теперь будет получать деньги и от рекламы, надеется инвестор. «Рынок рекламы гигантский, Shazam – передовики в это отношении. Нынешний гендиректор Shazam Рич Рили пришел из Yahoo, рекламная команда – из NetFlix, в компании собрались очень хорошие специалисты. К тому же, она входит в топ-15 мобильных приложений в мире и независима от таких грандов, как Google и Facebook», – объясняет выбор фонда Коноплястый.

Еще весной 2013 года руководители Shazam заявляли, что сервис рассчитывает на IPO с оценкой в «миллиард долларов и выше», но прежде компания должна выйти на оборот в «сотни миллионов долларов». Оценки в $1 млрд Shazam уже достиг, а по выручке еще есть куда расти. Согласно последним доступным материалам Shazam, поданным в Регистрационную палату Великобритании, выручка за финансовый год, закончившийся в июне 2013 года, составила £31 млн ($48 млн), более свежих данных нет.

Buran рассчитывает, что доходность инвестиции в Shazam превысит в итоге 50% годовых, говорит Коноплястый: на этом рынке возможна консолидация, например с участием Twitter, также не исключено IPO Shazam. Несмотря на то, что у компании уже 600 млн скачиваний, с продолжающимся ростом популярности смартфонов число одних скачиваний приложения будет увеличиваться, уверен он.

От короткого номера – в AppStore Компания Shazam была основана в 1999 году студентами бизнес-школы в Беркли Крисом Бартоном и Филиппом Ингельбрехтом в США, которые, не сумев отыскать инвестиции в Кремниевой долине, перебрались в Лондон. Она позволяла определять музыкальные композиции по телефону, когда еще практически не было никаких мобильных приложений для смартфонов – для этого нужно было набрать на телефоне короткий номер 2580 и держать его рядом с источником звука. Тогда пользователь получал SMS с названием песни и исполнителя. В 2008 году Shazam стал одним из первых приложений, доступных в только появившемся AppStore компании Apple (затем – и в магазинах приложений для смартфонов на базе Android от Google). В 2011 году в дополнение к музыке приложение стало распознавать ТВ-программы и рекламу, что дает возможность пользователям (доступно только в нескольких странах) получать специальные предложения от рекламодателей и больше информации о том, что они смотрят по телевизору.

Инвесторы из Mail.Ru

Коноплястый – инвестбанкир, работал в PricewaterhouseCoopers, Morgan Stanley, до 2009 года был директором в инвестбанковском подразделении UBS, после стал независимым консультантом, в том числе при реструктуризации долга РБК на $260 млн и покупке доли в интернет-провайдере NetByNet Иваном Тавриным (с апреля 2012 года – гендиректор «МегаФона»). Еще один управляющий партнер фонда – бывший директор Renaissance Partners Михаил Солонтаи, который несколько лет работал с фондом DST (позднее переименован в Mail.Ru Group) Алишера Усманова и Юрия Мильнера.

Buran VC партнеры основали в 2012 году для инвестиций в интернет-стартапы в России, СНГ и странах Центральной и Восточной Европы. Целевыми секторами фонда являются электронная коммерция, медиа, мобильные приложения и сервисы, социальные сети, а также SaaS решения (программное обеспечение как услуга).

В середине 2012 года фонд объявил, что к нему присоединился один из основателей Mail.Ru Group и известный венчурный инвестор Михаил Винчель – в качестве инвестора и члена наблюдательного совета (позднее его примеру последовал еще один создатель Mail.Ru – Григорий Фингер). Винчель возглавил список из семи инвесторов, сообщал тогда Buran. На тот момент под управлением фонда было около $10 млн, в ближайшие 4–5 лет он собирался проинвестировать до $50 млн.

В июне прошлого года фонд объявил, что закрывает второй инвестиционный раунд еще на $15 млн. Лид-инвестором в нем выступила О1 Group Бориса Минца, а его сын Дмитрий также вошел в наблюдательный совет фонда. Закрыть раунд Buran VC собирался до 1 октября 2014 года. В итоге привлекли даже чуть больше, чем рассчитывали, говорит Коноплястый. В основном это частные деньги, российские и западные, но других «громких» имен там нет (сейчас портфель инвестиций Buran составляет около $40 млн). Часть привлеченных в прошлом году средств были инвестированы в Shazam.

Во что инвестировал Buran Фонд раскрывает, что уже проинвестировал в три стартапа: Ponominalu.ru (сервис, который позволяет купить или заказать билеты на развлекательные мероприятия онлайн), «СравниКупи» (сервис, который позволяет сравнить стоимость страховок КАСКО/ОСАГО/путешествий и заказать или купить их онлайн) и компания «Дэшборд системс» (разработала программное решение для автоматизации работы советов директоров, правлений и пр.). Также в числе инвестиций фонда – крупнейшая образовательная онлайн площадка в России – «Нетология групп». Примером «очень удачного» вложения фонда Buran Коноплястый называет Ponominalu.ru, который закончил 2014 год с выручкой в 2 млрд руб. и уже прибыльный, компания входит в топ-3, наряду с Kassir.ru и Ticketland. Пока единственный exit фонда – магазин нижнего белья JustEva.ru. «Мы думали о секторе электронной коммерции, но на практике поняли, что потребуются большие инвестиции в оборотный капитал, поэтому этот проект оказался не очень интересным», – рассказывает Коноплястый. Продав свою долю в JustEva.ru, фонд получил доходность менее 50%, на которые изначально рассчитывал. «Но главное, что мы смогли вернуть деньги и ничего не потеряли, проинвестированные средства не зависли», – говорит он.

Buran VC инвестирует в мобильные приложения, которые если успешны, то, как правило, глобальны, объясняет Конополястый. Например, около трех лет назад основатели Buran вложились в Chess.com, который уже насчитывает 11 млн пользователей. «Второе условие – мы инвестируем в компании, технологии которых продолжают меняться», – указывает он.

«По срокам инвестирования в Shazam нет каких-то ограничений, надо дать ребятам возможность развернуться», – говорит инвестор. Мобильную рекламу Shazam запускает только во втором квартале 2015 года. «Будем смотреть, как они реализовывают планы, мы готовы сидеть в компании, пока ее темпы роста превышают норму нашей доходность – 50% и выше», – добавляет он.

«Команда Buran принесет значительную экспертизу на нескольких ключевых рынках, которые, как мы ожидаем, станут существенно важней для нас», – говорит председатель совета директоров Shazam Эндрю Фишер (его слова РБК передала пресс-служба компании). «Мы знакомы со многими медийными и офлайн-компаниями в России, Израиле и Турцию, наши связи могут пригодиться – например, с Mail.ru и «ВКонтакте» [подконтролен Mail.ru]», – добавляет Коноплястый.