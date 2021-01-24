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Технологии и медиа ,  
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Продюсер шоу «Русский ниндзя» решил через суд взыскать ₽263 млн просрочки

Поводом для исков со стороны принадлежащей Аркадию Ротенбергу студии стала просрочка по двум контрактам о размещении спонсорской рекламы в шоу «Русский ниндзя», выходившем в 2017-2018 годах
Аркадий Ротенберг
Аркадий Ротенберг (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

ООО «Красный квадрат» 22 января 2021 года подало два иска в Арбитражный суд Москвы к ООО «Дейли Хироуз Медиа» на общую сумму 262,9млн руб., следует из материалов базы «Электронное правосудие».

Студия «Красный квадрат» — ключевой подрядчик «Первого канала», производитель таких программ, как «Модный приговор», «Давай поженимся!», «Лучше всех», «Угадай мелодию», «Кто хочет стать миллионером» и др. Владелец студии — Аркадий Ротенберг, чье состояние в 2020 году журнал Forbes оценил в $2,8 млрд.

Агентство Daily Heroes Media специализируется на размещении рекламы своих клиентов в телепередчах. Канал получает право снять программу заданного формата, в которую уже продана спонсорская реклама и тем самым сэкономить на производстве, было указано на сайте агентства до запроса РБК (сейчас сайт «находится на реконструкции»).

Иски «Красного квадрата» связаны с долгосрочной просрочкой оплаты по двум договорам о размещении спонсорской рекламы, сообщил РБК гендиректор «Красного квадрата» Илья Кривицкий. Разногласия возникли во время работы над франшизой шоу Ninja Warrior, которое в России известно как «Русский Ниндзя», уточнил, в свою очередь, гендиректор Daily Heroes Media Алексей Мазур.

Права на франшизу Ninja Warrior в России принадлежат Daily Heroes Media, но российскую версию этого шоу продюсировал «Красный квадрат». На «Первом канале» «Русский ниндзя» выходил в 2017-2018 годах. Участники шоу проходили экстремальную полосу препятствий, финалом которой было восхождение на японскую «гору» Мидорияма.

Сейчас стороны обсуждают разные сценарии мирового соглашения, уверяет Мазур.

Daily Heroes Media, как было указано на ее сайте, также сотрудничает с «Россией 1», НТВ, СТС, ТНТ. Среди совладельцев агентства — Александр Акопов, продюсер сериалов «Бедная Настя» и «Бригада», которому принадлежит 11% этой компании. Основной бенефициар Daily Heroes Media — Иван Селиверстов. В 2019 году выручка ООО «Дейли Хироуз Медиа» по РСБУ составила 362 млн руб.

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