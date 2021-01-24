Продюсер шоу «Русский ниндзя» решил через суд взыскать ₽263 млн просрочки

Поводом для исков со стороны принадлежащей Аркадию Ротенбергу студии стала просрочка по двум контрактам о размещении спонсорской рекламы в шоу «Русский ниндзя», выходившем в 2017-2018 годах

Аркадий Ротенберг (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

ООО «Красный квадрат» 22 января 2021 года подало два иска в Арбитражный суд Москвы к ООО «Дейли Хироуз Медиа» на общую сумму 262,9млн руб., следует из материалов базы «Электронное правосудие».

Студия «Красный квадрат» — ключевой подрядчик «Первого канала», производитель таких программ, как «Модный приговор», «Давай поженимся!», «Лучше всех», «Угадай мелодию», «Кто хочет стать миллионером» и др. Владелец студии — Аркадий Ротенберг, чье состояние в 2020 году журнал Forbes оценил в $2,8 млрд.

Агентство Daily Heroes Media специализируется на размещении рекламы своих клиентов в телепередчах. Канал получает право снять программу заданного формата, в которую уже продана спонсорская реклама и тем самым сэкономить на производстве, было указано на сайте агентства до запроса РБК (сейчас сайт «находится на реконструкции»).

Иски «Красного квадрата» связаны с долгосрочной просрочкой оплаты по двум договорам о размещении спонсорской рекламы, сообщил РБК гендиректор «Красного квадрата» Илья Кривицкий. Разногласия возникли во время работы над франшизой шоу Ninja Warrior, которое в России известно как «Русский Ниндзя», уточнил, в свою очередь, гендиректор Daily Heroes Media Алексей Мазур.

Права на франшизу Ninja Warrior в России принадлежат Daily Heroes Media, но российскую версию этого шоу продюсировал «Красный квадрат». На «Первом канале» «Русский ниндзя» выходил в 2017-2018 годах. Участники шоу проходили экстремальную полосу препятствий, финалом которой было восхождение на японскую «гору» Мидорияма.