SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9 с десятью спутниками

Ракета-носитель Falcon 9 успешно стартовала с космодрома в Калифорнии. Она должна вывести на орбиту десять спутников связи Iridium. Первая ступень носителя уже выводила космические аппараты в атмосферу и возвращалась обратно

Фото: Twitter / SpaceX

Частная американская космическая компания SpaceX успешно запустила свою ракету-носитель Falcon 9, которая несет на борту десять спутников связи Iridium Next. Прямая трансляция пуска ведется на сайте SpaceX.

Старт был осуществлен с базы ВВС США Ванденберг в штате Калифорния в 03:31 мск. Спустя две минуты отключился главный двигатель и произошло отделение ступени. Эта первая ступень носителя уже использовалась при запуске в июне 2017 года и успешно возвращалась на Землю. Однако в этот раз ее управляемый спуск инженеры SpaceX осуществлять не планируют.

Видео: alias_amanda / SpaceX / Twitter

Спустя полтора часа после запуска произошло отделение всех десяти спутников от разгонного блока. Космические аппараты успешно раскрылись на околоземной орбите.

Группа новейших телекоммуникационных спутников ​Iridium Next должна заменить на орбите космические аппараты предыдущего поколения. Всего по контракту с оператором спутников — компанией Iridium Communications — SpaceX планирует запустить порядка 75 спутников. По плану все аппараты должны будут находиться на орбите уже к середине 2018 года.