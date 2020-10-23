Microsoft решила отсудить права на торговый знак Minecraft в России

Почему Microsoft решила судиться

Судя по перечню товаров и услуг, по которому «Сити» зарегистрировала товарный знак Minecraft, Microsoft мешают восстановить свои права на бренд услуги 41-го класса — «Различные электронные публикации», считает управляющий партнер компании «Зуйков и партнеры» и патентный поверенный Сергей Зуйков. Если Microsoft или Mojang будут оказывать подобные услуги без разрешения «Сити», то они нарушат права компании, объясняет он. По словам Зуйкова, в услуги 41-го класса входят издание книг, публикация текстовых материалов, за исключением рекламных, публикация интерактивных книг и периодики, редактирование текстов, за исключением рекламных, и другие подобные услуги.

Статья 1486 Гражданского кодекса России («Последствия неиспользования товарного знака») действительно предусматривает возможность прекращения правовой охраны товарного знака, если он не используется в течение трех лет, объясняет основатель аудиторско-консалтинговой группы компаний «Бизнес Эксперт» Мария Дяченко. По мнению Дяченко, Microsoft и Mojang не обращались в суд раньше, поскольку могли не знать, что товарный знак зарегистрирован «Сити», считает Дяченко. Срок исковой давности исчисляется с момента, когда лицо узнало о нарушении своего права, добавила она.



При этом Дяченко указала, что бренд Minecraft ассоциируется у потребителей именно с популярной компьютерной игрой. Согласно действующему законодательству, нельзя регистрировать обозначения, которые уже ассоциируются у потребителя с определенными товарами, изготовителями или местом происхождения, и использовать их иначе. Поэтому в случае выигрыша в суде истцы защитят свое право на имя и репутацию, которая непосредственно связана с наименованием Minecraft, считает она. Кроме того, Дяченко добавила, что в момент создания игры Minecraft у ее создателей уже возникло авторское право на это наименование, то есть любое использование этого названия может допускаться только с согласия правообладателей.

Чем известна Minecraft Компьютерная игра разработана шведским программистом Маркусом Перссоном и выпущена в 2009 году. Весной этого года Microsoft продала 200 млн копий Minecraft для различных платформ, игра является наиболее продаваемой в истории. При этом 126 млн человек играют в нее ежемесячно.

Зачем «Сити» товарный знак

Мария Дяченко отметила, что история с Minecraft похожа на действия мошенников, которые регистрируют на свое имя товарные знаки известных продуктов, особенно иностранного производства. Это делается в тех случаях, когда неизвестная компания хочет продавать свой продукт под уже раскрученным именем, так как у потребителей возникает ассоциация, что они приобретают то, что действительно имеет имя и соответствующее качество. «Другая причина — требовать компенсацию за использование товарного знака, в этом случае мошенники могут рассчитывать на существенные суммы, которые могут доходить до нескольких миллионов, этим занимаются так называемые патентные тролли. В дальнейшем такие мошенники предлагают своим оппонентам выкупить товарный знак во избежание затратных судебных разбирательств», — указала Дяченко. Однако мало зарегистрировать товарный знак, им еще нужно пользоваться, напомнила она.

Однако Сергей Зуйков «с профессиональной точки зрения не считает действия «Сити» похожими на мошеннические». По его словам, у компании не так много зарегистрированных товарных знаков, к тому же часть из них компания использовала.

Как судятся за товарные знаки в России

Сергей Зуйков назвал наиболее известным громкое дело по оспариванию прав на товарный знак уфимского предпринимателя Азамата Ибатуллина. Так, в 2017 году Ибатуллин пытался отменить правовую охрану логотипа телеком-оператора МТС в виде белого яйца на красном фоне. Предприниматель настаивал, что задолго до МТС получил права на изображение, до степени смешения похожее на знак телеком-оператора: на нем желтым цветом на красном фоне изображен колосок, цветок подсолнечника и надпись «МТС», следует из материалов судебного разбирательства. Однако суд отказал истцу.

В 2018 году Ибатуллин подал иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака Top Gear, принадлежавшего BBC. Затем после одобрения Роспатентом он сам зарегистрировал этот товарный знак. В июне того же года BBC обратилась в суд, потребовав от регулятора отменить свое решение. Телеканал сослался на свою мировую известность, а также популярность шоу Top Gear. Кроме того, представители компании отметили, что у Ибатуллина нет заинтересованности в досрочном прекращении знака: его ИП официально занимается недвижимостью, он никак не связан с телерадиовещанием. Но суд отказал BBC в удовлетворении иска. Позже уже BBC успешно оспорила это решение в президиуме Суда по интеллектуальным правам. После пересмотра дела суд первой инстанции признал незаконным решение Роспатента.

С тех пор Ибатуллин подал еще несколько десятков исков в Суд по интеллектуальным правам к различным компаниям, следует из картотеки арбитражных дел. Весной этого года McDonalds Corporation подала иск к Азамату Ибатуллину о досрочном прекращении правовой охраны принадлежащего ему товарного знака «Торговый дом Мак Дак», но в июне отозвала свой иск.