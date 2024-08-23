Microsoft уберет «Панель управления»
Корпорация Windows уберет из одноименной оперативной системы (ОС) «Панель управления» в ее будущих версиях, сообщило издание Neowin.
Как уточнило издание, «Панель управления» — функция, которую Microsoft давно хотела удалить. Первые сообщения об этом начали появляться еще в 2011 году, когда утечка информации об ОС Windows 8 показала, что вместо «Панели управления» была другая кнопка — «Параметры ПК».
Теперь Windows подтвердила удаление «Панели управления» в пользу «Параметров» официально.
«Мы находимся в процессе отказа от поддержки данного компонента в пользу приложения «Параметры», которое предлагает более современный и оптимизированный интерфейс», — уточнили в компании.
Windows посоветовала по возможности использовать приложение «Настройки» вместо «Панели управления», хотя и признала, что часть параметров еще не перенесена в новую программу.
В 2017 году, через два года после выпуска ОС Windows 10, появилось приложение «Параметры», предоставляющее доступ к наиболее используемым настройкам конфигурации. В то же время вновь пошли слухи о том, что компания собирается удалить «Панель управления», как только весь технический арсенал удастся перенести в «Параметры». Опция была сделана и внедрена с учетом сенсорного управления, хотя по состоянию на август 2024 года «Параметры» и «Панель управления» сосуществуют в системе.
Впервые «Панель управления» появилась в ОС в 1985 году в версии 1.0.
Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину
Более 130 тыс. человек уехали из приграничья в Курской области
Дональд Трамп впервые после покушения на открытом воздухе. Видео
Путин поддержал автоматические выплаты для эвакуированных курян
Отправленный на военную операцию музыкант из Дании добился разрыва контракта с Минобороны
Гладков предупредил о проблемах с отоплением в Белгороде зимой
Camry за 4,7 млн. руб. Как изменились цены на Toyota
Маск планирует вживить миллионам людей импланты в мозг
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов