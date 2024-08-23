Microsoft уберет «Панель управления»

Из Windows пропадет появившаяся 40 лет назад «Панель управления»

«Панель управления» исчезнет из операционных систем Windows, ее заменят приложением «Параметры». Впервые «Панель управления» появилась в 1985 году

Фото: Джавахадзе Зураб / ТАСС

Корпорация Windows уберет из одноименной оперативной системы (ОС) «Панель управления» в ее будущих версиях, сообщило издание Neowin.

Как уточнило издание, «Панель управления» — функция, которую Microsoft давно хотела удалить. Первые сообщения об этом начали появляться еще в 2011 году, когда утечка информации об ОС Windows 8 показала, что вместо «Панели управления» была другая кнопка — «Параметры ПК».

Теперь Windows подтвердила удаление «Панели управления» в пользу «Параметров» официально.

«Мы находимся в процессе отказа от поддержки данного компонента в пользу приложения «Параметры», которое предлагает более современный и оптимизированный интерфейс», — уточнили в компании.

Windows посоветовала по возможности использовать приложение «Настройки» вместо «Панели управления», хотя и признала, что часть параметров еще не перенесена в новую программу.

В 2017 году, через два года после выпуска ОС Windows 10, появилось приложение «Параметры», предоставляющее доступ к наиболее используемым настройкам конфигурации. В то же время вновь пошли слухи о том, что компания собирается удалить «Панель управления», как только весь технический арсенал удастся перенести в «Параметры». Опция была сделана и внедрена с учетом сенсорного управления, хотя по состоянию на август 2024 года «Параметры» и «Панель управления» сосуществуют в системе.

Впервые «Панель управления» появилась в ОС в 1985 году в версии 1.0.