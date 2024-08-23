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Технологии и медиа ,  
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Китай досрочно достиг показателей 2030 года по выработке чистой энергии

Китай достиг плановых показателей по выработке чистой энергии раньше на 6 лет
Выработка зеленой энергии в Китае достигла планового показателя в 1,2 тыс. ГВт, который был установлен на 2030 год. При этом страна сворачивает развитие угольной энергетики
Фото: Yang Lei / XinHua / Global Look Press
Фото: Yang Lei / XinHua / Global Look Press

Китай благодаря в воду в эксплуатацию новых ветрогенераторов и солнечных панелей смог превысить плановый показатель по выработке чистой энергии в 1,2 тыс. ГВт, которого должен был достичь в 2030-м, уже сейчас, передает Bloomberg со ссылкой на данные Национального энергетического управления КНР.

В июле страна добавила 25 ГВт ветро- и солнечной энергии, общая мощность составила 1206 ГВт. Еще в 2019-м выработка составляла только 414,7 ГВт, ежегодный прирост составлял 100-150 ГВт, значительный скачок был сделан в прошлом году (более 300 ГВТт, был превышен показатель в 1 тыс. ГВт), следует из инфографики Bloomberg.

Несмотря на наращивание мощностей, солнечная и ветровая энергия составляют в этом году около 14% от общего объема генерации электроэнергии в Китае, отмечает Bloomberg.

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Фото:Наталья Гарнелис / ТАСС

South China Morning Post (SCMP) пишет, что Китай приостановил выдачу разрешений на введение в эксплуатацию угольных электростанций в первой половине этого года на фоне развития возобновляемых источников энергии набирало обороты. 

Власти разрешили эксплуатацию только 9 ГВт новых мощностей - это на 83% ниже, чем было годом ранее. Количество предложений по строительству новых и реконструкции старых электростанций также сократилось на 38%, до 37 ГВт.

SCMP со ссылкой на Совет по энергетике Китая отмечает, что к концу нынешнего года страна намерена выйти на 40%-ю долю чистой энергии в общем объеме генерации, тем самым превысив долю, приходящуюся на угольную электроэнергетику.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Китай ветроэнергетика солнечная энергия
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