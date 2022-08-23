Минцифры создаст реестр недопустимых нарушений кибербезопасности

После того, как будет составлен реестр недопустимых кибернарушений, компании определят, какие из события могут быть для них характерны, и доложат об этом правительству, отметил источник «Ъ»

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Минцифры России до конца 2022 года планирует создать реестр недопустимых нарушений кибербезопасности, который будет доступен для всех организаций. Об этом «Коммерсанту» сообщили три источника в отрасли и подтвердили в министерстве.

По данным издания, в первую очередь речь идет о госорганах, госучреждениях и объектах критической информационной инфраструктуры, так как на них распространяется действие указа президента России Владимира Путина о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности России. Согласно указу, на заместителей глав организаций ложится персональная ответственность за обнаружение и ликвидацию последствий атак.

Собеседник газеты сообщил, что в список, в первую очередь, должны внести опасные для IT-инфраструктуры компаний сценарии, которые «нельзя допускать ни при каких условиях». Такие угрозы должны выявлять аудиторы вместе с руководителями оцениваемых организаций.

В Минцифры пояснили, что в рамках указа некоторые организации и органы должны были провести анализ защищенности и представить отчет в правительство России. Данные отчеты подтвердили необходимость в систематизации и категоризации перечня неприемлемых нарушений кибербезопасности, подчеркнули в ведомстве.

После того, как будет составлен реестр, компании определят, какие из событий могут быть для них характерны и доложат об этом правительству, отметил источник, близкий к разработке инициативы. По его словам, затем будет проведен мониторинг отсутствия наступления таких нарушений кибербезопасности.

Путин 1 мая подписал указ о дополнительных мерах информационной безопасности, который касается федеральных и региональных органов исполнительной власти, государственных компаний и фондов, стратегических и системообразующих предприятий, а также «юридических лиц, являющихся субъектами критической информационной инфраструктуры».

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Их руководителей обязали создать подразделения, которые будут выполнять функцию обнаружения и ликвидации последствий атак, или возложить ее на существующие отделы.

Также госструктуры должны предоставлять ФСБ беспрепятственный доступ к принадлежащим или используемым ими ресурсам для мониторинга и выполнять их указания.

Помимо этого указ запрещает госорганам использовать средства защиты информации, произведенные в «недружественных» странах. Этот запрет вступит в силу с 1 января 2025 года.

В конце марта российский лидер подписал указ, запрещающий госструктурам использовать иностранное программное обеспечение (ПО) на объектах критической информационной инфраструктуры. К 1 января 2025 года они должны перейти на софт отечественной разработки.