«Останкино» подало в суд на компанию президента медиахолдинга Минобороны

Алексей Пиманов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» подало иск в Арбитражный суд города Москвы о взыскании 80,5 млн руб. с компании ООО «Пиманов и партнеры», следует из материалов базы «Электронное правосудие». Первое слушание по делу назначено на 14 октября.

Учредителем ООО «Пиманов и партнеры» ЕГРЮЛ называет Алексея Пиманова, президента принадлежащего Минобороны медиахолдинга «Красная звезда» (управляет, в частности, телеканалом «Звезда»), автора и ведущего программы «Человек и закон» на «Первом канале», продюсера и режиссера.

Компания «Пиманов и партнеры» зарегистрирована в Москве на Сухаревской площади, однако, как указано на сайте «Останкино», базируется она в телецентре.

Представитель «Останкино» и пресс-секретарь Пиманова отказались прокомментировать иск. РБК направил запрос в холдинг «Красная звезда».

Сейчас компания «Пиманов и партнеры» работает над фильмом «Одиннадцать молчаливых мужчин», проект которого был заявлен на питчинге государственного Фонда кино в апреле 2019 года. Тогда Пиманов заявлял, что бюджет проекта составит 400 млн руб., еще 160 млн руб. планируется потратить на рекламу. Фильм по сценарию Олега Преснякова расскажет о турне советского футбольного клуба «Динамо» в Великобританию в 1945 году.