«Останкино» подало в суд на компанию президента медиахолдинга Минобороны

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,77 +0,17 EUR Бирж. 72,87 +0,19 Brent 59,79 -0,17% USD Нал. 66,46 65,38 EUR Нал. 73,54 72,45 USD ЦБ 65,60 -0,02 EUR ЦБ 72,62 -0,21 EUR/USD 1,1078 -0,0002 BTC/USD Бирж. 10 391,00 +271,00 IMOEX 2 678,37 +0,12% RTSI 1 282,76 +0,01% DJIA 26 232,08 -0,08% Nasdaq 7 974,25 -0,21%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Facebook $210 (+15,24%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+28,28%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+18,35%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Facebook $210 (+15,24%) прогноз Raiffeisen Research к 19.08.20 Купить
ФСК ЕЭС ₽0,22 (+28,28%) прогноз Атон к 23.08.20 Купить
Apple $250 (+18,35%) прогноз Cowen к 31.07.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63 (-3,96%) прогноз Credit Suisse к 21.11.19 Купить
Трансконтейнер ₽8 500 (+13,94%) прогноз Альпари к 22.08.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 24 августа
USD ЦБ: 65,6 (-0,02) Quote, 12:53
Курс евро на 24 августа
EUR ЦБ: 72,62 (-0,21) Quote, 12:53
Битва кетчупов: как новички выдавливают с рынка старожилов — Bloomberg Pro, 17:36 Эксперты объяснили появление тропических комаров в России Общество, 17:31 СК показал видео с распылением газа на силовиков на митинге 27 июля Общество, 17:28 Попавшийся на кокаине хоккеист Кузнецов отреагировал на дисквалификацию Спорт, 17:25 Музей русской иконы назвал дату прощания с погибшим в Греции основателем Общество, 17:16 На Чукотку отправился первый в мире плавучий атомный энергоблок Общество, 17:07 Денис Косенков: онлайн-торговлю лекарствами и алкоголем надо легализовать Pro, 17:05 Первый президент Украины предсказал скорый конец войны в Донбассе Политика, 17:04 Сирийская армия заявила об освобождении Хан-Шейхуна Политика, 17:02 Курс Bitcoin вырос на 58% за последний год Крипто, 17:01 Основатель Yota стал претендентом на ключевой угольный актив «Мечела» Бизнес, 16:56 Twitter пожаловался в Верховный суд на ₽3 тыс. штрафа от Роскомнадзора Технологии и медиа, 16:54 «Останкино» подало в суд на компанию президента медиахолдинга Минобороны Технологии и медиа, 16:49 Госдеп опубликовал уведомление с датой новых санкций по делу Скрипалей Политика, 16:48
Технологии и медиа ,  
0 
«Останкино» подало в суд на компанию президента медиахолдинга Минобороны
Алексей Пиманов (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино» подало иск в Арбитражный суд города Москвы о взыскании 80,5 млн руб. с компании ООО «Пиманов и партнеры», следует из материалов базы «Электронное правосудие». Первое слушание по делу назначено на 14 октября.

Учредителем ООО «Пиманов и партнеры» ЕГРЮЛ называет Алексея Пиманова, президента принадлежащего Минобороны медиахолдинга «Красная звезда» (управляет, в частности, телеканалом «Звезда»), автора и ведущего программы «Человек и закон» на «Первом канале», продюсера и режиссера.

Компания «Пиманов и партнеры» зарегистрирована в Москве на Сухаревской площади, однако, как указано на сайте «Останкино», базируется она в телецентре.

Представитель «Останкино» и пресс-секретарь Пиманова отказались прокомментировать иск. РБК направил запрос в холдинг «Красная звезда».

Сейчас компания «Пиманов и партнеры» работает над фильмом «Одиннадцать молчаливых мужчин», проект которого был заявлен на питчинге государственного Фонда кино в апреле 2019 года. Тогда Пиманов заявлял, что бюджет проекта составит 400 млн руб., еще 160 млн руб. планируется потратить на рекламу. Фильм по сценарию Олега Преснякова расскажет о турне советского футбольного клуба «Динамо» в Великобританию в 1945 году.

Пиманов известен также как продюсер и режиссер фильма «Крым», снятого по мотивам событий 2014 года при поддержке «Первого канала». На кинорынке в Сочи в 2017 году Пиманов рассказывал, что бюджет картины составил около 400 млн руб, еще 150 млн руб. было вложено в его продвижение. В прокате «Крым» себя не окупил — его сборы оказались меньше затраченного бюджета и составили лишь 344 млн руб.

Телепремьера фильма состоялась на «Первом канале» 17 марта 2018 года — в «день тишины» перед выборами президента, когда любая агитация запрещена.

Теги: телецентр, Алексей Пиманов
Материалы по теме
Пресс-служба Пиманова ответила на показ «Крыма» в «день тишины»
Общество
Закон остался без человека: А.Пиманов покинул Совфед ради "Оборонсервиса"
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter