В работе портала «Госуслуги» произошел сбой

Утром 23 августа портал госуслуг стал недоступен. В «Ростелекоме» РБК сообщили, что «изучают ситуацию»

Фото: Никита Попов / РБК

Портал государственных услуг России (www.gosuslugi.ru) с утра 23 августа временно недоступен для пользователей, обнаружил корреспондент РБК.

Позже на сайте появилось сообщение о неполадках. «Сервисы портала и госуслуги могут быть недоступны. Приносим извинения и просим подождать, скоро мы всё исправим», — говорится на сайте.

РБК обратился за комментарием к компании «Ростелеком», которая является оператором единой системы идентификации и аутентификации пользователей (ЕСИА). «В данный момент наблюдается ограничение доступа пользователей к ряду ресурсов через учетную запись ЕСИА. Изучаем ситуацию», — сообщили в пресс-службе «Ростелекома».

Сайт госуслуг обеспечивает доступ физических и юридических лиц к сведениям о различных государственных и муниципальных услугах. Там можно оформить заявление на выдачу или замену паспорта, записаться в детский сад, получить выписки из государственных реестров, информацию о начисленных автомобильных штрафах, налоговых и судебных задолженностях и др.

Ранее, 20 августа, произошла авария в центре обработки данных (ЦОД) «Ростелекома». Она стала причиной сбоя в системе Росреестра, обеспечивающей прием и обработку заявлений на оказание государственных услуг, оказываемых ведомством.

«В настоящее время работоспособность ЦОД «Ростелекомом» восстановлена, но в связи с накопившимся количеством обращений за получением государственных услуг Росреестра возможно увеличение сроков их предоставления», — сообщал Росреестр 22 августа.