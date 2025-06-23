Свет миллионов звезд на первых снимках крупнейшего телескопа. Фотографии

Фото: VRubinObs / X Фото: VRubinObs / X Фото: VRubinObs / X

Крупнейший в мире телескоп в обсерватории имени Веры Рубин в Чили передал первые снимки ночного неба, на которых запечатлен свет миллионов далеких звезд и галактик в беспрецедентном масштабе. Телескоп на пике Эль-Пеньон горы Серро-Пачон возводили при поддержке США более десяти лет, он приступил к работе этой весной.

«У него такое широкое поле обзора и такая быстрая смена кадров, что создается впечатление, будто смотришь фильм, глядя на ночное небо», — сказал доктор Сандрин Томас, научный сотрудник обсерватории.

На одном из снимков видны в том числе Трехраздельная туманность и Туманность Лагуна, расположенные в Млечном Пути.

Среди первых достижений обсерватории стало также открытие 2104 астероидов, включая семь околоземных, которые никогда ранее не были замечены в Солнечной системе. По словам ученых, ни один из обнаруженных околоземных астероидов не представляет опасности для Земли. Ожидается, что изображения астероидов будут опубликованы позднее, отмечает CNN.