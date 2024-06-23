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Технологии и медиа ,  
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Кадры падения ступени китайской ракеты в район жилых домов в Китае

Ступень китайской ракеты «Чанчжэн-2С» упала вблизи жилого района

Кадры падения ступени китайской ракеты в район жилых домов в Китае
Video

Одна из ступеней ракеты «Чанчжэн-2С», запущенной накануне с космодрома Сичан на юго-западе Китая, отделилась раньше времени и упала возле деревни в провинции Гуйчжоу. Об этом сообщает Spase News со ссылкой на опубликованные в соцсетях видео.

Как отмечает издание, топливо, которое обычно используется в подобных ракетах, представляет собой гиперголическую смесь (воспламеняется при контакте компонентов без какого-либо внешнего источника возгорания) из четырехокиси азота и несимметричного диметилгидразина (НДМГ) и может быть токсичным. На опубликованных видео видно, как при падении ступени ракеты от нее валит красновато-коричневый газ.

«Чанчжэн-2С» с французско-китайским спутником-телескопом SVOM (Space variable objects monitor) была запущена накануне в 3:00 утра по восточному времени (11:00 мск). Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) вскоре после старта объявила запуск успешным, об инциденте с падением ступени ракеты официальный Пекин не сообщал.

«Чанчжэн-2С» (CZ-2C) — двухступенчатая ракета-носитель серии «Чанчжэн», первый полет которой состоялся в 1975 году. Сегодня у ракеты есть несколько модификаций, некоторые из них способны выводить на орбиту грузы весом более 3,8 т.

SVOM представляет из себя спутник весом около 930 кг, на котором установлены четыре монитора переменных объектов, способных улавливать гамма-лучи. Он разработан специалистами Китайского национального космического управления (CNSA) и Национального центра космических исследований Франции (CNES).

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Китай ракета космос спутник запуск ракеты

Новейшие практики цифрового обслуживания бизнеса

Обслуживание счета

Снятие в банкоматах

Переводы физлицам
Открыть счет

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Генеральная лицензия Банка России № 3251.

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