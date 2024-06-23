Кадры падения ступени китайской ракеты в район жилых домов в Китае

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Одна из ступеней ракеты «Чанчжэн-2С», запущенной накануне с космодрома Сичан на юго-западе Китая, отделилась раньше времени и упала возле деревни в провинции Гуйчжоу. Об этом сообщает Spase News со ссылкой на опубликованные в соцсетях видео.

Как отмечает издание, топливо, которое обычно используется в подобных ракетах, представляет собой гиперголическую смесь (воспламеняется при контакте компонентов без какого-либо внешнего источника возгорания) из четырехокиси азота и несимметричного диметилгидразина (НДМГ) и может быть токсичным. На опубликованных видео видно, как при падении ступени ракеты от нее валит красновато-коричневый газ.

«Чанчжэн-2С» с французско-китайским спутником-телескопом SVOM (Space variable objects monitor) была запущена накануне в 3:00 утра по восточному времени (11:00 мск). Китайская корпорация аэрокосмической науки и технологий (CASC) вскоре после старта объявила запуск успешным, об инциденте с падением ступени ракеты официальный Пекин не сообщал.