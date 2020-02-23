Сторонник идеи плоской Земли погиб в США при полете на самодельной ракете

Майк Хьюз по прозвищу Безумный Майк разбился при попытке совершить полет на самодельной паровой ракете. Ее запуск был проведен в Калифорнии для съемок передачи на канале Science Channel

Майкл Хьюз (Фото: madmikehughes / Facebook)

Американец Майкл Хьюз, известный по прозвищу Безумный Майк, разбился при попытке совершить полет на самодельной ракете. Об этом сообщается в Twitter телеканала Science Channel.

Запуск был осуществлен в рамках съемок выпуска передачи Homemade Astronauts, которая выходит на канале, отмечает Space.com. Хьюз пытался подняться на ракете, которая работает на паровом двигателе, на высоту 5 тыс. футов (1,5 км).

«Его мечтой было осуществить этот запуск, и [команда] Science Channel находилась на месте для того, чтобы запечатлеть это путешествие», — говорится в сообщении телеканала.

Летательный аппарат был запущен 22 февраля в пустыне около города Барстоу в Калифорнии. Как сообщает CNN со ссылкой на заявление шерифа округа Сан-Бернардино, власти подтвердили гибель человека после того, как ракета потерпела крушение, но в своем заявлении не упомянули имя Хьюза.

Видео запуска и крушения ракеты опубликовано в Twitter журналиста Джастина Чепмана. Он заявил TMZ, что Хьюз погиб.