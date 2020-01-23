В Сбербанке назвали проблемы перехода из эры Гутенберга в эру Цукерберга

По его словам, особенно тревожно выглядит ситуация с молодежью и подростками, которые 60-70% всего времени проводят в режиме онлайн и тем самым «отправляют свой сервер мышления в спячку», у многих он попросту не формируется.
Дополнительной угрозой стала охватившая мир эпидемия цифрового аутизма — люди предпочитают проводить время с гаджетами, а не общаясь с другими лицом к лицу. По словам Курпатова, уже в 2007 году средний человек проводил перед экраном различных гаджетов около восьми часов в день.
«Цифровой аутизм это состояние, при котором молодые люди не могут поддерживать длительный психологический контакт друг с другом. Они не интересуются внутренним миром другого человека, другие люди для них стали заменяемыми, потому что они не видят ценности каждого из них в отдельности. даже на свиданиях молодые люди предпочитают телефон общению с человеком, с которым они на это свидание пришли», — пояснил Курпатов.
По его словам, исследования показывают, что у человека, который проводит перед экраном более двух-трех часов в день, резко возрастают показатели депрессивных мыслей и суицидальных наклонностей.
«Для большинства людей присутствие в телефоне вызывает ощущение собственной неполноценности, отчужденности, социального напряжения и так далее. Социальные сети в этом смысле действуют очень болезненно», — предупредил эксперт.
Еще одной угрозой психолог назвал утрату людьми в связи с перепотреблением информации из гаджетов способности заглядывать вперед. Такой человек, лишается возможности ставить перед собой цели. «Общая установка на гедонизм, на получение удовольствия при неспособности строить образы будущего приводит к тому, что люди становятся очень нетолерантными к своим провалам, рассчитывают на легкий успех. К сожалению, все это не лучшим образом будет работать на экономику, цивилизацию, в целом на общество», — предупредил Курпатов.
Комментируя его доклад, глава Сбербанка Герман Греф в интервью телеканалу «Россия 24» сказал, что в процессе перехода «от эры Гутенберга в эру Цукерберга» особенно острым становится вопрос, как не потерять адекватность, как соответствовать изменениям, но сохранять свои человеческие качества.
«Депрессия стала главной болезнью мира», — констатировал Греф, объяснив это гигантской информационной нагрузкой, которую испытывают все без исключения — от детей в школах до руководителей, которые вынуждены жить под гигантским прессом в условиях дефицита времени, необходимости принятия решений и огромного объема информации.