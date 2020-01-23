В Сбербанке назвали проблемы перехода из эры Гутенберга в эру Цукерберга

По словам Германа Грефа, происходящие перемены вынуждают всех жить под «гигантским прессом», поэтому главной болезнью мира стала депрессия

Герман Греф (Фото: Евгений Биятов / РИА Новости)

Изменения в структуре потребляемой людьми информации влияют на нейрофизиологию, заявил на деловом завтраке научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов (трансляция мероприятия велась на YouTube-канале ТАСС).

«Мы сейчас переживаем фундаментальную трансформацию — переезжаем из галактики Гутенберга в галактику Цукерберга. Из цивилизации текстов и системного мышления мы переходим в цивилизацию зрительных образов, где нет ни аналитического мышления, ни системного», — отметил Курпатов.

В этих условиях люди тратят всю энергию мозга на потребление информации, в то время как зоны, отвечающие за мышление, как бы впадают в спячку.

«Поэтому не надо удивляться, что люди, которые не вылезают из Twitter и Instagram, редко включают голову, мыслят стереотипно, шаблонно и не развиваются», — отметил докладчик.