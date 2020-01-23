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TripAdvisor сократит сотни рабочих мест из-за конкуренции с Google

Около 200 сотрудников сервиса путешествий TripAdvisor покинут свои рабочие места. Сокращение штата связано с появлением сервиса для путешественников от Google
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Фото: Andrew Harrer / Bloomberg

Американская компания TripAdvisor намерена уволить сотни сотрудников из-за необходимости сокращения расходов после появления сервиса Google. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на информацию источника, знакомого с ситуацией.

Уволить планируется около 200 сотрудников. По данным Bloomberg, по состоянию на конец сентября прошлого года в компании TripAdvisor работали свыше 3800 человек. Представитель TripAdvisor официально комментировать ситуацию отказался, но напомнил о недавно прошедшей конференции, на которой обсуждался вопрос «разумности сокращения и перераспределения расходов в отдельных частях бизнеса».

Американская компания Google запустила сервисы для путешественников в сентябре 2016 года. В приложении, доступном на IOS и Android, сотрудники компании составляют собственные обзоры отелей и ресторанов, а также персональные туристические маршруты.

В приложении и на сайте сервиса пользователи могут бронировать билеты на самолет и гостиницы, просматривать достопримечательности. Google Maps самостоятельно подберет и предположит пользователю интересные места, исходя из его маршрута.

Также после выбора страны или города посещения путешественник может составить планы на день (в разделе Day Plans), заранее выбрать кафе или ресторан (Food & Drink), найти интересное событие в городе (Things to do).

Это создало на рынке высокую конкуренцию. В ноябре 2019 года акции TripAdvisor упали более чем на 20% за один день. Представители компании назвали главной проблемой продвижение Google своих собственных гостиничных продуктов в результатах поиска.

Автор: Александра Юшкявичюте
Теги: TripAdvisor, Google, конкуренция
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