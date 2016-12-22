«Яндекс» запустит ток-шоу совместно со студией Аркадия Ротенберга

В ток-шоу «#наМузыке» будут участвовать музыканты и артисты, в прямом эфире оно будет выходить на музыкальном сервисе интернет-компании. Партнером «Яндекса» по проекту станет студия «Красный квадрат»

Фото: Олег Яковлев / РБК

На сервисах «Яндекса» и в эфире телеканала MTV будет выходить еженедельное музыкальное ток-шоу «#наМузыке», рассказали в интернет-компании, передает ТАСС. Производить передачу «Яндекс» будет совместно со студией «Красный квадрат». Вести программу будут Яна Чурикова и Александр Листьев. Премьера состоится 15 февраля.

В эфир будут звать музыкантов, чьи композиции заняли верхние строчки в чарте сервиса «Яндекс.Музыка», пояснили в компании. В первых выпусках появятся рэперы L’One и Mot, артист Дмитрий Маликов, группа IOWA.

«Нам интересно сделать интерактивную историю, в которой музыканты и фанаты встретятся и станут ближе друг к другу. Слушатели в студии и онлайн зададут свои вопросы и смогут влиять на то, что будет происходить в прямом эфире», — пояснила директор по развитию медиасервисов «Яндекса» Ольга Филипчук.

В прямом эфире программа будет выходить на «Яндекс.Музыка», на MTV будут транслироваться повторы.

Владельцем «Красного Квадрата», по данным СПАРК, является Аркадий Ротенберг. Компания производит или производила передачи «Большая разница», «Жестокие игры», «Прожекторперисхилтон», российскую версию «Форта Боярд», «Угадай мелодию», «Кто хочет стать миллионером?», «Контрольная закупка» и другие.

С инициативой создать музыкальное ток-шоу выступил «Красный квадрат», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в студии.