ВТБ инициировал банкротство структуры группы «Техносерв»

ВТБ подал в суд заявление о банкротстве структуры группы «Техносерв», созданной братьями Ананьевыми в 1990-е. В 2021-м компания провела реструктуризацию и стала работать под брендом «Т1».

Фото: t1.ru

В конце июля ВТБ подал в суд заявление о банкротстве компании ООО «Группа Техносерв», следует из данных судебной картотеки. Заявление принято судом к производству, заседание назначено на 9 октября.

Группа «Техносерв» была создана братьями Алексеем и Дмитрием Ананьевыми в 1992 году. Компания была одним из крупнейших российских системных интеграторов. Среди заказчиков «Техносерва» — госструктуры (Пенсионный фонд, Федеральная миграционная служба, Росреестр, Федеральное казначейство и др.) и крупнейшие предприятия в таких отраслях, как телекоммуникации, ТЭК, промышленность, транспорт, торговля и финансы. Среди других известных активов братьев Ананьевых был Промсвязьбанк, который входил в созданную ими группу «Промсвязькапитал». В конце 2017 года Центробанк провел санацию финансовой организации, после чего братья распределили активы между собой: Алексей стал владельцем «Техносерв», а Дмитрию достались банковские активы.

ООО «Группа Техносерсв» было создано в 2016 году. В 2018-м Ананьев открыл новую компанию — «ТС-холдинг», она же стала владельцем 40% ООО. С 2018-го по 2020-й этому юрлицу принадлежали основные активы IT-компаний: «ТС Интеграция», «ТКС Технолоджи», «ТС-центр», ООО «ТСК», «Техносерв АС», группа «Рексофт» и др. В 2018-м ВТБ купил у Ананьева 40% «Техносерва», получив право назначать представителей в совет директоров и участвовать в управлении компанией.

В 2019 году Ананьев продал за €1 тыс. кипрскую Anavoya Holdings Limited, через которую владел 10,01% акций «Техносерва». Хотя он оставался владельцем 49,99% компании, его доля с 2018 года была в залоге у ВТБ. В декабре 2018-го банк реализовал залог за неисполнение кредитных обязательств.

Согласно данным судебной картотеки, в июне 2018 года между ВТБ и «Техносерв АС» было заключено кредитное соглашение о выдаче кредита с лимитом 7,4 млрд руб. Поручителем в этой сделке выступила «Группа Техносерсв». По состоянию на 2021 год долг компании перед банком составлял 104 млн руб. Так как выплата не поступила, банк реализовал залог. В 2021-м «Техносерв» провел реструктуризацию и начал работать под брендом «Т1», также были проведены структурные изменения, головной компанией холдинга стало ООО «Т1».

Сейчас Ананьев владеет «Группой Техносерв» на 50% (через «ТС-Холдинг»), на 40% — ВТБ. Еще 10% — у компании «Мультикарта», которая вошла в состав холдинга «Т1» в 2019 году. «Мультикарта» была выкуплена холдингом у «Почты России» в 2021-м.

По данным СПАРК, 69,5% акций «Т1» принадлежат Юлии Манкос через ООО «Сирокко Технолоджи». Остальные 30,5% акций, ранее принадлежавшие ВТБ, были проданы закрытому паевому инвестиционному фонду «Ось», которым управляет УК «НРК-Капитал». Это случилось через месяц после включения банка в SDN-лист США.

По итогам 2023 года выручка холдинга «Т1» выросла на 34%, до 222,9 млрд руб. Выручка ООО «Группа Техносерв» по итогам прошлого года была нулевой, чистый убыток составил 338 млн руб. Для сравнения: в 2019-м общий размер выручки всех активов «Техносерва» составлял 26,5 млрд рублей, кредиторская задолженность — 2,9 млрд руб., дебиторская — 2,1 млн руб.

Представитель «Т1» заявил РБК, что ООО «Группа Техносерв» не входит в периметр холдинга, не уточнив других подробностей. ВТБ и «Мультикарта» отказались от комментариев.

Банкротство группы «Техносерв» может быть связано с невыплатой долга, так как «Группа Техносерв» выступила поручителем у «Техносерв АС», считает ведущий юрист практики разрешения споров юридической компании ЭБР, эксперт образовательной платформы Moscow Digital School Альбина Галимова. «Возможно, в дальнейшем банком будет заявлено требование о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности», — отметила она.