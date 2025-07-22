Борис Добродеев стал кандидатом на пост главы издателя «Мира танков»

Экс-гендиректор VK Борис Добродеев может возглавить издающую в России «Мир танков» игровую студию «Леста», сообщают источники РБК. В начале июня суд передал ее юрлица в доход государства

Борис Добродеев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Бывший генеральный директор холдинга VK Борис Добродеев стал кандидатом на пост главы российской видеоигровой компании «Леста Игры», издающей в России «Мир танков» и «Мир кораблей». Об этом РБК сообщил источник на медиарынке и источник, знакомый с консультациями. Еще три собеседника РБК в игровой индустрии и на интернет-рынке называют Добродеева одним из кандидатов на эту должность.

Назначение Добродеева, по словам одного из собеседников РБК, может состояться в четверг, 24 июля. Юридически он может возглавить АО «Айти Технологии» — компанию, под управление которой «Лесту» передало Росимущество в середине июля.

Сам Борис Добродеев комментировать информацию о планирующемся назначении не стал. Аналогично поступили в пресс-службе «Лесты».

«Леста Игры» — петербургская студия видеоигр, которая управляет в России проектами «Мир танков», «Мир кораблей» и Tanks Blitz. До 2022 года компания была дочерним подразделением разработчика и издателя видеоигр Wargaming, основанного в 1998 году белорусским предпринимателем Виктором Кислым (он и экс-владелец «Лесты» Малик Хатажаев признаны российским судом экстремистским объединением). На фоне начала специальной военной операции России на Украине Wargaming объявила об уходе из России и Белоруссии и передала местный бизнес «Лесте», а свою долю — Малику Хатажаеву.

В 2023 году Wargaming объявила об акции по сбору средств на поддержку Украины среди своих пользователей. «Леста» тогда заявляла, что не имеет отношения к этой акции.

В апреле 2025 года суд наложил арест на три основные юрлица «Леста Игры». Истцом выступила Генпрокуратура. В июне Таганский районный суд удовлетворил иск к Кислому, Хатажаеву, а также главному юрлицу компании ООО «Леста» и занимающемуся непосредственно изданием игр ООО «Леста Геймс Эдженси» о «запрете деятельности объединения в связи с осуществлением экстремистской деятельности и обращении в доход государства имущества».

Борис Добродеев был назначен гендиректором «ВКонтакте» в 2014 году после ухода основателя соцсети Павла Дурова. В компанию он пришел за год до этого из USM Holdings Алишера Усманова. В 2016 году Добродеев стал главой всей Mail.ru Group в России: в 2021 году холдинг переименовали в VK. В конце 2021 года стало известно, что Добродеев покинет компанию. Это произошло на фоне вхождения в состав акционеров VK «Газпром-Медиа Холдинга». В начале февраля 2022 года Добродеев возглавил USM Telecom, но в мае покинул должность и занялся собственными проектами.