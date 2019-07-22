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Технологии и медиа ,  
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Подрядчик подал в суд на производителя шоу «Голос» и «Давай поженимся»
Подрядчик на съемках шоу «Голос» требует со студии «Красный квадрат» Аркадия Ротенберга 44 млн руб. задолженности. С ключевым производителем контента для «Первого канала» из-за долгов по аренде судится и телецентр «Останкино»
Фото: Вадим Тараканов / ТАСС

ООО «Партнер ТВ», компания — поставщик операторского оборудования для телевизионных съемок, подало иск в Арбитражный суд Москвы к ООО «Красный квадрат», свидетельствуют материалы суда. Истец требует погасить долг в размере более 44 млн руб., из которых 42,2 млн руб. — основная сумма долга, 2,2 млн руб. — проценты. Первое заседание по делу назначено на 5 сентября.

Основным видом деятельности «Партнер ТВ» является поставка операторского оборудования и спецтехники для съемок шоу, программ и концертов, указано на сайте компании.

Компания «Партнер ТВ» поставляла операторские краны для съемок шоу «Голос» и других проектов, производителем которых является «Красный квадрат», сообщил РБК гендиректор и учредитель компании Виктор Жуков. По его словам, срок, за который сформировалась задолженность, составляет почти год. От других комментариев Жуков отказался.

Гендиректор «Красного квадрата» Илья Кривицкий не ответил на запрос РБК.

С «Красным квадратом», который принадлежит Аркадию Ротенбергу и является одним из крупнейших производителей контента для «Первого канала» («Модный приговор», «Давай поженимся», «Голос», «Кто хочет стать миллионером?» и др.), с прошлого года судится также ФГУП «Телевизионный технический центр «Останкино». В 2018 году он подал к компании Ротенберга 12 исков на общую сумму более 100 млн руб. «Красный квадрат» не оплачивал своевременно аренду помещений и услуги телепроизводства, утверждает истец. Большинство исков телецентра суд удовлетворил.

РБК направил запрос в пресс-службу «Первого канала».

Выручка ООО «Красный квадрат» по РСБУ в 2017 году составила, по данным базы СПАРК, 5,8 млрд руб., прибыль от основной деятельности — 1,9 млрд руб., чистая прибыль — 1,5 млрд руб. Кредиторская задолженность на 31 декабря 2017 года — 1,7 млрд руб. Данных за 2018 год пока нет.

Автор: Мария Истомина
Теги: «Первый канал», «Голос», «Красный квадрат»
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