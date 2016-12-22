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Falcon 9 успешно вывела канадский спутник на орбиту
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Falcon 9 успешно вывела канадский спутник на орбиту
Технологии и медиа, 09:51
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Falcon 9 успешно вывела канадский спутник на орбиту
Космический аппарат будет обеспечивать широкополосным сигналом Северную и Южную Америку, а также сетью Wi-Fi авиапассажиров, пролетающих над северной частью Атлантического океана. Первая ступень Falcon 9 успешно вернулась на Землю
Фото: spacex.com

Ракета-носитель американской частной космической компании SpaceX успешно вывела канадский коммуникационный спутник Telstar19 Vantage на геостационарную орбиту. Об этом сообщается в Twitter компании.

Запуск ракеты-носителя состоялся в 08:51 мск с мыса Канаверал во Флориде. Первая ступень отделилась спустя пять минут после старта и еще через три минуты вернулась на беспилотную морскую платформу Of Course I Still Love You. Развертывание спутника на геостационарной орбите произошло спустя 32 минуты после запуска.

Космический аппарат принадлежит канадскому спутниковому оператору Telesat, но был построен американской Space Systems Loral. Семитонный спутник будет передавать широкополосный сигнал в Северной и Южной Америке, а также обеспечивать авиапассажиров, пролетающих над северной частью Атлантического океана, сетью Wi-Fi. По планам инженеров, спутник проработает на орбите 15 лет.

Автор: Анна Трунина.
Теги: SpaceX , Falcon 9 , запуск ракеты
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