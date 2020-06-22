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«Яндекс» прекратит публиковать рейтинги популярных сайтов

Яндекс YNDX ₽3 240,2 +2,7% Купить
Фото: Сергей Коньков / ТАСС
Фото: Сергей Коньков / ТАСС

Со 2 июля публичный рейтинг интернет-проектов «Яндекс.Радар» продолжит показывать аудиторные данные только для сайтов экосистемы «Яндекса», говорится в письме, которое интернет-компания разослала своим партнерам (есть у РБК). Таким образом, в топе «Яндекс.Радара» не будет отображаться информация о востребованности внешних площадок.

«Яндекс.Радар» действительно прекратит публикацию рейтингов интернет-площадок, подтвердили РБК в пресс-службе «Яндекса». Это никак не скажется на других инструментах аналитики, которыми пользуются партнеры интернет-холдинга, все аналитические инструменты остаются доступными для партнеров и рекламодателей, уточнил представитель интернет-компании.

Решение отказаться от подсчета аудитории внешних проектов было принято из-за последствий пандемии коронавируса, говорится в письме. «Мы решили отказаться от развития ряда неприоритетных сервисов, требующих значительных ресурсов на поддержку», — признает пресс-служба «Яндекса».

Инструмент «Яндекс.Радар» был запущен в ноябре 2018 года. Он включал в себя 10 тыс. самых популярных у россиян интернет-ресурсов, они ранжировались исходя из показателей посещаемости. «Такой инструмент на рынке давно ждали», утверждал тогдашний коммерческий директор «Яндекса» Леонид Савков. По его словам, около 80% крупных рекламодателей и агентств планируют свой бюджет, опираясь на данные аналитических систем.

За последние 30 дней самым популярным интернет-проектом у российских пользователей, по версии «Яндекс.Радара», была сам «Яндекс» (120,5 млн посетителей), на втором месте — Google (111 млн), на третьем соцсеть «ВКонтакте» (104 млн), на четвертом — портал Mail.ru (86,8 млн), на пятом — видеосервис YouTube (81,9 млн). «Яндекс.Радар» считает пользователей, связывая все браузеры и устройства, через которые человек заходил на ресурс.

Теги: аудитория, коронавирус, интернет, «Яндекс»
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