Польская армия вернет в строй советские танки Т-72

Советские танки, которые уже успели списать и подготовить к продаже, возвращают в строй для оснащения ими новых танковых частей. Всего, по данным газеты Rzeczpospolita, в польскую армию переводят несколько десятков Т-72

Танк Т-72 (Фото: Игорь Агеенко / РИА Новости)

Агентство военного имущества Польши, которое за два последних десятилетия освободило национальную армию республики от ненужной недвижимости и вышедшей из строя техники, начинает возвращать вооруженным силам отозванные ранее советские танки Т-72. Об этом пишет местное издание Rzeczpospolita.

Всего, по данным журналистов, в строй после модернизации вернутся несколько десятков танков, которые «помнят еще времена Организации Варшавского договора» и уже были подготовлены к продаже Иордании.

Глава Агентства военного имущества Польши Кшиштоф Фалковский подтвердил, что сделка, которая была запланирована с одной из стран Северной Африки, приостановлена. «Вся недвижимость, которая готовилась к продаже, особенно расположенная на восточной стороне от Вислы, еще раз тщательно осматривается военными. Теперь для ее передачи гражданским нужно согласие Министерства обороны», — указал Фалковский.

По словам военного эксперта Войцеха Лучака, возвращение Т-72 на службу связано с увеличением численности армии Польши. Эксперт отметил, что власти республики приняли решение о создании новых танковых частей. «В настоящее время ​другой возможности быстро и относительно дешево оснастить танками две создаваемые бронетанковые бригады нет», — пояснил Лучак.

Средний танк Т-72 был разработан на Уралвагонзаводе в 1973 году. Со следующего года начались его эксплуатация и массовое производство. Всего завод выпустил 30 тыс. машин, что обеспечило этой модели звание самого массового танка второго поколения. Т-72 есть на вооружении в СНГ, его продавали в Ирак, Сирию, Индию и другие страны.​ Накануне, 21 июня, Уралвагонзавод сообщил, что танк Т-72 будет брендирован в рамках восстановления прав на интеллектуальную собственность по требованию госкорпорации «Ростех».