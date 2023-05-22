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Владельца Facebook оштрафовали в ЕС на €1,2 млрд за передачу данных в США

Ирландский регулятор оштрафовал Meta на €1,2 млрд за передачу в США данных пользователей
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images
Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Компанию Meta (признана экстремистской и запрещена в России) в Ирландии оштрафовали на €1,2 млрд ($1,3 млрд) за передачу в США личных данных европейских пользователей принадлежащей ей соцсети Facebook. Решение опубликовано на сайте Ирландской комиссии по защите данных.

Комиссия пришла к выводу, что Meta нарушила ст. 46 принятого в Евросоюзе Общего регламента по защите данных. Статья гласит, что передавать данные в третью страну можно лишь при условии обеспечения «соответствующих гарантий» сохранности этой информации. Ведомство постановило, что компания должна перестать передавать данные американской стороне.

The New York Times пишет, что Meta будет обжаловать решение. В корпорации заявили, что в ближайшее время работа Facebook в Европе продолжится без изменений.

Politico отмечает, что к настоящему моменту это самый крупный штраф, назначенный технологической компании в соответствии с Общим регламентом. Ирландский регулятор не впервые штрафует компанию: в ноябре прошлого года он обязал Meta выплатить $275 млн за утечку данных 2019 года, а этой зимой ее оштрафовали примерно на $400 млн за ненадлежащее обеспечение безопасности персональных данных в соцсетях Facebook и Instagram.

В понедельник, 22 мая, президент Meta по глобальным вопросам Ник Клегг и главный юрисконсульт Дженнифер Ньюстед заявили, что корпорацию незаслуженно критикуют за политику в сфере персональных данных, в то время как многие другие компании ведут себя так же. «Без возможности передавать данные через границу интернет рискует превратиться в кучку национальных и региональных бункеров в разных странах, которые не имеют доступа ко многим из общих сервисов, к которым мы привыкли», — говорилось в заявлении топ-менеджеров.

Теги
Facebook ЕС штраф Ирландия США
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