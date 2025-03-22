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Технологии и медиа ,  
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Британский министр обратился за советом к нейросети

Британский министр по технологиям Кайл спрашивал ChatGPT о причинах медленного внедрения ИИ бизнесом и просил совета, в каких подкастах ему как чиновнику стоит появляться
Питер Кайл
Питер Кайл (Фото: Dan Kitwood / Getty Images)

Министр по технологиям Великобритании Питер Кайл обращался к чат-боту ChatGPT за советом, в каких подкастах ему следует появляться, а также спрашивал нейросеть о причинах медленного внедрения искусственного интеллекта (ИИ) в британском бизнес-сообществе. Об этом сообщает New Scientist, получивший доступ к запросам Кайла в рамках Закона о свободе информации (FOI).

Кайл также просил нейросеть объяснить некоторые термины из сферы его деятельности: антивещество, квантовая и цифровая интеграция. Эксперты, опрошенные изданием, заявили, что были удивлены качеством ответов.

Представитель департамента науки, инноваций и технологий (DSIT), который возглавляет Кайл, отметил, что тот является ответственным за ИИ министром и использует эту технологию. «Это не заменяет всесторонних консультаций, которые он регулярно получает от официальных лиц. Правительство использует искусственный интеллект в качестве инструмента экономии труда, подкрепленного четкими рекомендациями о том, как быстро и безопасно использовать эту технологию», — подчеркнули в департаменте.

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New Scientist запросил данные министра после его интервью PoliticsHome, в котором тот «был описан как «часто» использующий ChatGPT» и положительно отзывался о чат-боте, а также заявления британского премьер-министра Кира Стармера о том, что правительству следует активнее использовать ИИ для повышения эффективности.

Изначально в DSIT отказали предоставить изданию запрашиваемую информацию, отметив, что в истории переписки есть вопросы и ответы, сделанные как в официальном, так и в личном качестве. После того как New Scientist уточнил, что запрос касается только вопросов, заданных в качестве чиновника, он был удовлетворен.

Эксперты были удивлены тем, что издание в целом получило доступ к переписке министра в рамках FOI. Они разошлись во мнениях по поводу того, как рассматривать использование чат-бота — как переписку в мессенджере или по электронной почте или как запрос в поисковой системе, к которым получить доступ в соответствии с FOI гораздо проще. Выбравшие второй вариант специалисты отмечают, что нейросеть «создает» что-то на основе данных, полученных от пользователя», в отличие от поисковика, например, Google.

Как пишет New Scientist, тот факт, что изданию предоставили доступ к запросам министра, говорит о том, что британские власти рассматривают использование ChatGPT не как переписку в мессенджере, что подпадает под действие закона о защите информации. Это вызывает беспокойство, отмечает издание, в частности, потому что нынешние нейросети могут делать ошибки, выдавая «убедительно звучащие неточности».

ChatGPT — это разработанный Open AI чат-бот на основе генеративного искусственного интеллекта, который способен вести диалог, искать ошибки в коде, сочинять стихи, писать сценарии и даже спорить. Нейросеть может, помимо прочего, выдавать базовый программный код, генерировать финансовый анализ, резюме технических статей или научных концепций, прогнозы, персональные советы и дает этичные ответы на любые вопросы.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Нейросеть ChatGPT OpenAI министр Великобритания
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