Ученые выяснили, как поют горбатые киты

В образовании поющих звуков у китов участвует гортань, голосовые связки и черпаловидные хрящи. Механизм похож на тот, что используют другие млекопитающие, но китам пришлось приспособить его для подводных условий

Усатые киты, чтобы издавать звуки, похожие на пение, используют гортань и голосовой аппарат, анатомически модифицированный для обеспечения возможности вокализации под водой, выяснили ученые-биологи. Об исследовании сообщает NDTV.

«Чтобы общаться и находить друг друга в мутных и темных водах океана, усатые киты критически зависят от воспроизведения звука. Например, самки горбатых китов (входят в отряд усатых. — РБК) и их детеныши общаются друг с другом голосом, а самцы горбатых поют, чтобы привлечь самок», — сказал биолог из Университета Южной Дании Коэн Элеманс, ведущий автор исследования, опубликованного в журнале Nature.

Исследователи проводили лабораторные эксперименты с гортанью нескольких видов мертвых китов, выброшенных на пляжи Дании и Шотландии. Они также разработали 3D-компьютерную модель гортани кита, чтобы имитировать влияние мышечных сокращений на звук.

Ученые установили, что у китов в образовании звука играют большую роль не только голосовые связки, но и черпаловидные хрящи (они удерживают голосовые связки). Эти хрящи образуют своеобразное кольцо, которое может давить на гортанную подушку. Когда кит выдыхает, эта подушка вибрирует от воздушного потока волнообразными движениями, издавая звуки.

Биолог из Венского университета Текумсе Фитч отметил, что этот механизм сходен с тем, что работает у других млекопитающих, в том числе человека. При этом, сказал Элеманс, в ходе эволюции киты смогли приспособить его для применения под водой: произошла адаптация «для вдыхания и выдыхания огромных объемов воздуха во время взрывного поверхностного дыхания, предотвращения удушья и утопления, а также сохранения воздуха во время вокализации под водой».