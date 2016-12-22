Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteАвтоСпортНедвижимостьСтильИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 58,86 58,36 EUR Нал. 69,75 69,07 USD Бирж. 58,38 -0,09 EUR Бирж. 69,23 -0,18 USD ЦБ. 58,32 -0,24 EUR ЦБ. 69,13 -0,40 EUR/USD 1,19 +0,00 BTC/USD Бирж. 15489,79 +1513,18 MOEX 2102,94 +0,46% RTS 1135,70 +0,77% Brent 65,04 +0,62% DJIA 24754,06 -0,11% Nasdaq 6959,96 -0,08% FTSE 7592,66 -0,15%
Bloomberg узнал о планах Apple сделать AppStore мультиплатформенным
Лента новостей
В Совфеде назвали условия возвращения российских наблюдателей в Донбасс 00:26, Политика Все о фишках Porsche, которые упрощают жизнь водителю 23 дек, 23:46, РБК и Porsche В МВД Украины прокомментировали задержание Яценюка в Женеве 23 дек, 23:26, Политика Выкуп для задержанного саудовского принца Аль-Валида оценили в $6 млрд 23 дек, 23:13, Политика Южная Осетия полностью осталась без света из-за ветра и снегопада 23 дек, 21:34, Общество Яценюка задержали для проверки в аэропорту Женевы по запросу России 23 дек, 21:24, Политика Благодаря России: как произошла революция в перевозке нефти 125 лет назад 23 дек, 20:55, Shell и РБК 15-летняя Алина Загитова стала чемпионкой России по фигурному катанию 23 дек, 20:46, Спорт Монархическая партия выдвинула своего лидера Антона Бакова в президенты 23 дек, 20:20, Политика Порошенко рассказал о неофициальной части разговора с Тиллерсоном 23 дек, 20:04, Политика UTair объяcнила причину возвращения самолета в аэропорт Внуково 23 дек, 19:47, Общество Гамшик побил рекорд Марадоны по количеству голов за «Наполи» 23 дек, 19:34, Спорт Семейный бизнес: как работает мебельная мастерская Ладыгиных 23 дек, 19:26, РБК и УАЗ В Ставропольском крае завели дело после гибели трех человек в ДТП 23 дек, 19:20, Общество Маккейн назвал поставку Украине ракет Javelin шагом для достижения мира 23 дек, 18:47, Политика Митрохина задержали на акции против застройщиков компании ПИК в Москве 23 дек, 18:46, Политика Во Внуково срочно сел пассажирский Boeing с протекшим баком 23 дек, 18:12, Общество Искусство, вечеринки и сумасшедшие кафе: ультрамодный гид по Сеулу 23 дек, 18:10, РБК, Korean Air и НОТК Кого выдвинули партии в президенты России 23 дек, 18:06, Фотогалерея  Андрея Турчака избрали секретарем генсовета «Единой России» 23 дек, 17:40, Политика В Петербурге «Открытая Россия» провела акцию в поддержку Навального 23 дек, 17:06, Политика «Барселона» разгромила «Реал» в Мадриде 23 дек, 16:56, Спорт Меркель и Макрон потребовали вернуть российских наблюдателей в Донбасс 23 дек, 16:35, Политика «Единая Россия» обновила состав высшего совета и генсовета партии 23 дек, 16:26, Политика Квест-драйв: как доехать до Шереметьево за 30 минут 23 дек, 16:17, РБК и Porsche В Омске при взрыве газа обрушилась перегородка стены в квартире дома 23 дек, 16:03, Общество Путин пообещал сделать экономику России растущей быстрее мировой 23 дек, 15:40, Политика Кадыров после пропажи аккаунта в Instagram рассказал о чеченской соцсети 23 дек, 15:38, Политика
Bloomberg узнал о планах Apple сделать AppStore мультиплатформенным
Технологии и медиа, 21 дек, 00:54
0
Bloomberg узнал о планах Apple сделать AppStore мультиплатформенным

Американская компания Apple планирует сделать магазин приложений App Store мультиплатформенным, разрешив разработчикам выпускать единые приложения, которые сразу будут подстраиваться под iMac и iPhone. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.

Проект получил название «Марципан». Как поясняет издание, сейчас разработчики вынуждены выпускать несколько вариантов одного приложения — для iOS и для macOS. «Это отнимает много времени у производителей», — сказано в сообщении.

В том числе издание упоминает и проблему устаревших приложений для Mac. Например, Twitter для iPhone и iPad обновляется регулярно, когда как для Mac эти же версии приходится ждать гораздо дольше.

«Теперь Apple планирует изменить это, предоставив людям единый набор приложений, которые одинаково хорошо взаимодействуют со всеми устройствами — iPhone, iPad и Mac <...> Новые приложения будут работать и с сенсорным экраном, и с мышью», — пояснил собеседник Bloomberg.

​Apple может представить новый проект летом 2018 года на ежегодной конференции разработчиков, полагают источники, не исключая при этом возможность отказа компании от этой инициативы. Пресс-секретарь Apple отказался от комментариев Bloomberg.

Теги: Apple , AppStore , мобильные технологии
Главное
Порошенко рассказал о неофициальной части разговора с Тиллерсоном Политика
Материалы по теме
Офшорная юридическая фирма Appleby подала в суд из-за «райского досье» Финансы
Apple собирается купить Shazam за $401 млн Бизнес
Apple назвала самые популярные у россиян приложения и игры Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2017
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ»
Генеральный директор
Николай Петрович Молибог
Адрес юридического лица и почтовый адрес
Город Москва, улица Профсоюзная, дом 78, строение 1, почтовый индекс 117393
Политика конфиденциальности
Выберите регион, чтобы получить ссылку на скачивание документа в формате PDF
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Новосибирск
Екатеринбург
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Скачать
Электронная почта law-it@rbc.ru, для направления юридически значимых сообщений и (или) заявлений о нарушении авторских и смежных прав
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.