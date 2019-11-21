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«Известия» узнали о запуске быстрого интернета в поездах и самолетах

Российские поезда и самолеты планируют снабдить высокоскоростным интернетом. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу Национальной технологической инициативы (НТИ).

Проект одобрила рабочая группа НТИ «Аэронет». Предполагается, что к 2022 году она запустит экспериментальный сегмент из 10 ретрансляторов с радиусом действия в 150 км для каждого, а транспорт оборудуют устройствами принимающими и передающими сигнал.

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