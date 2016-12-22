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Reuters сократит сотрудников в своем российском подразделении
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Reuters сократит сотрудников в своем российском подразделении
Технологии и медиа, 13:02
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Reuters сократит сотрудников в своем российском подразделении
Под сокращение, по словам собеседников РБК, в основном попадут корреспонденты и переводчики. На данный момент московское бюро Reuters покинули 11–12 человек, в том числе корреспондент президентского пула
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Одно из крупнейших информационных агентств Reuters сократит сотрудников в своем российском подразделении. Об этом со ссылкой на двух анонимных собеседников сообщает газета «Ведомости». РБК эту информацию подтвердил источник, близкий к редакции, а также знакомый с ситуацией собеседник.

Суммарно в московском бюро агентства (ему подчиняются подразделения в России и странах СНГ) сократили 11–12 человек, уточнил один из источников РБК. Это, по его данным, корреспонденты и переводчики. «В части редакции планируется увольнение, в том числе одного из корреспондентов, трех переводчиков, фотографа и сотрудника телевизионной службы», — пояснил другой собеседник РБК.

Об оптимизации штата, по словам источников «Ведомостей», сотрудникам Reuters сообщили на прошлой неделе. Свое решение руководство агентства объяснило отсутствием спроса на ряд отраслевых новостей. Работники именно этих отделов, как указал один из собеседников издания, попадут под сокращение. В частности, в Reuters, по его словам, решили, что новости про президента России Владимира Путина в том формате, который применяет агентство, не пользуются спросом у западных покупателей.

Прошедшие сокращения, как отметил один из источников РБК, действительно похожи на оптимизацию, о которой заявляет руководство агентства. Под сокращения, по его данным, в основном попали корреспонденты, заметки которых на международной ленте выходили по три-четыре раза в год. «Исключение — корреспондент кремлевского пула. Он писал много, но эксклюзивной информации не доставал. А новости про Путина, разъезжающего по провинции, не читались. Интересны были только про встречи на международном уровне», — добавил собеседник РБК.

Сокращения в Reuters проходят не только в российском подразделении, но и в других двуязычных бюро агентства по всей Европе. В ноябре порталу The Baron об этом, в частности, рассказывал редактор крупнейшего подразделения Reuters (Европа, Ближний Восток и Африка) Саймон Робинсон. В обращении ко всем подведомственным ему редакциям он говорил, что агентство по-прежнему привержено «созданию журналистских материалов на разных языках», но языковые службы Reuters не могут оставаться «отдельными полуавтономными коллективами репортеров в большой новостной редакции». Сколько именно человек будет уволено, Робинсон не уточнял.

Бюро агентства в России и странах СНГ включает в себя подразделения в Армении, Грузии, Казахстане, Азербайджане и на Украине. Согласно материалам на сайте Thomson Reuters всего в них работают более 250 человек.

РБК направил запрос в Thomson Reuters.

Авторы: Мария Истомина, Светлана Бурмистрова, Евгения Маляренко.
Теги: Reuters , сокращение персонала
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