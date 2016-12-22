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Тина Канделаки решила инвестировать в кино
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Тина Канделаки решила инвестировать в кино
Технологии и медиа, 13:55
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Тина Канделаки решила инвестировать в кино
Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки стала соинвестором съемок комедии с певцом Стасом Михайловым в главной роли. Снимать картину она планирует вместе с владельцем студии Goose Goose Films Давидом Кочаровым
Тина Канделаки (Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости)

Генеральный продюсер канала «Матч ТВ» Тина Канделаки станет сопродюсером фильма, главную роль в котором сыграет певец Стас Михайлов​​. Об этом сообщила РБК сама Канделаки. Директор Стаса Михайлова Табриз Шахиди подтвердил РБК участие артиста в проекте.

Съемки фильма, где Михайлов сыграет самого себя, начнутся летом. Снимать картину Канделаки планирует вместе с владельцем студии Goose Goose Films Давидом Кочаровым. «Это будет комедия о празднике 8 Марта и неразрывно связанном с ним Стасе Михайлове», — рассказала РБК Канделаки, уточнив, что выход фильма в прокат запланирован на весну 2020 года.

Подробности сценария, производственный бюджет и состав съемочной группы продюсер не раскрыла. 

Канделаки также уточнила, что станет соинвестором ленты. «Часть средств мои, часть планирую привлечь», — заявила она РБК.

Бюджет на съемки комедии начинается в среднем от 40 млн руб., но зависит от ряда факторов, в данном случае от гонорара Михайлова, отмечает гендиректор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. Директор певца отказался раскрыть его гонорар за участие в съемках этого фильма.

Расходы на производство будут зависеть в том числе от того, где будет сниматься картина — «на натуре» или это будет в основном павильонная съемка, присутствует ли в фильме графика и т.д., перечисляет Верещагин. При этом, по его мнению, такая картина «потенциально будет интересна женской аудитории в регионах».

Певец из рейтинга Forbes

В последнем рейтинге «50 звезд шоу-бизнеса и спорта», составленном журналом Forbes, Стас Михайлов занимает девятую строчку. Его доход в период с 1 июня 2017 года по 31 мая 2018-го журнал оценил в $7,4 млн. Место в рейтинге, как указано в методологии, обеспечивают три фактора: доходы за год, внимание СМИ и интерес, который звезда вызывает у аудитории в интернете.

Певец занимает 22-е место по популярности в московском FM-эфире, следует из данных онлайн-радио Moskva.FM (агрегирует трансляции всех столичных радиостанций). Самые популярные песни Михайлова — «Все для тебя», которая звучала в эфире 13,8 тыс. раз, «Берега мечты» (8,3 тыс.), «Без тебя» (6,8 тыс. ротаций).

У Канделаки и Кочарова есть опыт сотрудничества: вместе с гендиректором «СТС Медиа» Вячеславом Муруговым они выступали продюсерами комедийного сериала о футболе «Большая игра». Среди зрителей 10–45 лет средняя доля аудитории 16 серий «Большой игры», вышедших в эфир в августе—сентябре этого года, равнялась, по данным исследовательской компании Mediascope, 8,4% (сериалу отдали предпочтение 8,4% всех зрителей указанного возраста, находившихся в тот момент у экрана). Это ниже, чем среднесуточная доля всего канала: в августе она равнялась 9%, а в сентябре достигла 10,2%.

Съемки полного метра станут продюсерским дебютом не только для Канделаки, но и для Кочарова. В 2013–2017 годах он работал режиссером-постановщиком Comedy Club, а также был режиссером третьего сезона сериала «о поколении 30-летних в современной России» «Сладкая жизнь», выходившего на ТНТ в 2014–2016 годах. Семь эпизодов третьего сезона, которые вещатель показал в мае—июне 2016-го, имели успех у зрителей. В целевой аудитории ТНТ (зрители 11–44 лет) средняя доля сериала составила 15,3%, тогда как средняя доля вещателя по итогам 2016 года равнялась лишь 11,4%.​

Автор: Мария Истомина.
Теги: Тина Канделаки , «Газпром Медиа» , «СТС Медиа»
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