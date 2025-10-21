Новый виток лунной гонки: какие миссии запланированы до 2030 года

SpaceX рискует потерять контракт NASA: компания отстает от графика, поэтому американцы может уступить первое место в космической гонке китайцам. Какие страны планируют провести лунные миссии до 2030 года — в инфографике РБК

Фото: Bill Anders / NASA

NASA может отказаться от SpaceX и выбрать другую компанию для высадки астронавтов на Луну из-за серьезных задержек, заявил исполняющий обязанности главы космического агентства Шон Даффи.

«Они делают замечательные вещи, но отстают от графика», — прокомментировал Даффи работу SpaceX. И.о. NASA добавил, что президент США Дональд Трамп хочет, чтобы миссия состоялась до окончания его полномочий в январе 2029 года. Модуль Starship производства SpaceX в рамках миссии Artemis III по плану должен совершить посадку на спутник Земли в 2027 году.

SpaceX, получив этот контракт, оказалась участницей лунной гонки между США и Китаем. Китайцы планируют совершить высадку в 2030 году.

Какие лунные миссии запланированы до конца десятилетия

Больше всего лунных проектов у США: они запланировали пять запусков, из которых четыре — по программе Artemis. Согласно этому проекту, NASA намерено создать постоянно обитаемое поселение на Луне и так заложить фундамент для освоения Марса.

Китай до 2030 года планирует три автоматические миссии — два запуска межпланетной станции «Чанъэ» и один — межпланетного корабля «Мэнчжоу» (в переводе — «корабль мечты»). На нем Китай планирует осуществить высадку тайконавтов на поверхность Луны в 2030 году.

Россия запустит две миссии — «Луну-26» и «Луну-27». Генеральный конструктор РКК «Энергия» академик РАН Владимир Соловьев заявил, что российские космонавты могут высадиться на Луну с 2031 по 2040 год.