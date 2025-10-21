В 2026 году в Yandex Go появится общественный транспорт

«Яндекс Такси» планирует активнее развивать сегмент общественного транспорта в 2026 году. Сервис расширит возможности оплаты проезда в своем приложении и намерен запустить подписки на поездки несколькими видами транспорта

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

«Яндекс» рассматривает общественный транспорт как одно из направлений развития сегмента «Райдтех» на 2026 год, рассказал в интервью РБК гендиректор «Яндекс Такси» Александр Аникин. Он отметил, что стратегия компании сейчас сосредоточена на росте в смежных с такси сегментах, где темпы роста выше.

«Мы уже довольно давно понимаем, что у человека нет задачи поехать на такси, задача, как правило, — добраться из точки А в точку Б. Ее можно решить по-разному», — пояснил гендиректор.

Около года назад компания добавила в приложение Yandex Go функцию построения маршрутов на общественном транспорте, которую сейчас просматривают «по несколько миллионов человек в неделю», напомнил Аникин. В Yandex Go уже можно пополнить карту «Тройка», оплатить аэроэкспресс, а в Ярославле и Великом Новгороде — оплатить проезд в автобусе через Bluetooth или QR-код. «Видим, что спрос на это большой, хотим, чтобы в любом крупном городе на популярных видах транспорта была возможность оплаты через наше приложение», — заявил глава сервиса.

К 2026 году, по его словам, в приложении планируют реализовать не только пополнение «Тройки», но и покупку проездного, точные расписания и билеты на пригородные электрички. Ключевой целью является развитие транзакционной модели, при которой пользователь сможет в рамках одного приложения найти маршрут, выбрать транспорт и оплатить поездку, не переходя в другие сервисы.

Отвечая на вопрос о монетизации, Аникин отметил, что речь идет как минимум о стоимости эквайринга. «У нас всегда философия, сначала дать людям хороший продукт, ценность, а потом придумаем, что с этим делать», — уточнил он. В перспективе упрощение мультимодальных поездок (с использованием нескольких видов транспорта) позволит привлечь новую аудиторию и в другие сервисы компании — такси, каршеринг и кикшеринг. Также команда планирует экспериментировать с подписочными моделями, когда за фиксированную сумму можно использовать, например, автобус и самокат.

По данным Яндекс Go, за первый квартал 2025 года 74% горожан за месяц используют как минимум два вида транспорта. Из них 54% выбирают три и более вида, 34% — четыре и более. Еще 22% населения используют только один вид транспорта. При этом в 40% случаев пассажиры сочетают такси и общественный транспорт, в 35% — такси и личный автомобиль, в 30% — общественный транспорт и маршрутки, в 28% — общественный транспорт и личный автомобиль.