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Власти Чечни решили создать в республике международный майнинговый пул
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Власти Чечни решили создать в республике международный майнинговый пул
Технологии и медиа, 16:51
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Власти Чечни решили создать в республике международный майнинговый пул
На территории республики задумали создать криптокластер. Первым шагом станет пул, который объединит ресурсы майнеров из ЕАЭС и позволит им сэкономить на комиссиях иностранным посредникам
Фото: Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров и президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин договорились о создании в Чечне Евразийского майнингового пула, рассказал РБК представитель ассоциации. Это соответствует действительности, подтвердил планы по созданию такого пула пресс-секретарь главы Чечни Альви Каримов.

Майнинговый пул станет первым шагом реализации программы «Крипто Чечня», которая направлена на развитие экономики региона с использованием технологий блокчейна. Концепц​ия этого проекта была рассмотрена экономическим блоком правительства республики в конце августа.

Что нужно знать про блокчейн

Блокчейн — технология распределенных реестров. Термин происходит от английского слова blockchain — цепочка блоков. Блокчейн позволяет создать децентрализованную систему отношений, где каждая следующая транзакция зависит от предыдущей. Таким образом, данные о транзакции невозможно изменить или удалить.

Криптовалюту, которая получена по технологии блокчейн, пользователь может либо приобрести, либо получить в процессе майнинга, то есть предоставления своих вычислительных ресурсов для выполнения математической задачи по проверке и осуществлению транзакции криптовалюты. Для майнинга необходимо закупить специальное оборудование. Помимо этого затраты на организацию процесса включают траты на амортизацию, энергию, аренду и другие операционные расходы. По оценке Russian Mining Center, стоимость наиболее популярного оборудования производства китайской Bitmain составляет $2,5 тыс., а срок его окупаемости — около 12 месяцев.

Принцип работы майнингового пула заключается в том, что майнеры объединяют вычислительные мощности для добычи криптовалюты, сокращая таким образом свои издержки, и после делят полученную цифровую валюту. Проект должен объединить ресурсы майнеров из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС): России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

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Регистрация пула в правовом пространстве ЕАЭС позволила бы отказаться от выплат иностранным посредникам, размер которых сейчас составляет 3–5% от произведенных монет — токенов, пояснил РБК Припачкин. По оценке РАКИБ, потенциальный эффект от запуска на территории Чечни наделенной соответствующими полномочиями площадки может увеличить налоговые доходы республики более чем на 10% в год. Согласно закону «О республиканском бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов», прогнозируемый объем налоговых и неналоговых доходов Чечни в 2018 году должен превысить 11 млрд руб.

Пул будет оформлен в рамках регулятивной площадки (так называемая регуляторная песочница) Банка России — в ближайшие дни РАКИБ и Чеченская Республика подадут в ЦБ заявку на регистрацию пула.

По словам Припачкина, создание пула — первый шаг в Чечне полноценного криптокластера. Его запуск станет возможен только после принятия законов, регулирующих деятельность криптовалют на территории России. Предполагается, что соответствующий законопроект будет рассмотрен Госдумой в осеннюю сессию.

РАКИБ также предлагает предоставлять юрисдикции криптобиржам из Китая и Южной Кореи, которые решили открыть филиал в России. Кроме того, ассоциация предлагает открыть в Чечне производственные площадки по сборке и выпуску оборудования для майнинга и предоставлять платформы под организацию стартап-площадок и проведению ICO (Initial Coin Offering, первичное размещение токенов — привлечение инвестиций через продажу новых криптовалют). «Еще один шаг — предоставление электронного гражданства (e-residency) для инвесторов проекта», — отметил Припачкин. Эти мероприятия, по его словам, будут реализованы в течение ближайших пяти лет.

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Создание пула и дальнейшее развитие кластера поможет России существенно увеличить долю в мировой добыче криптовалют, рассчитывают в РАКИБ. По ее данным, сегодня в России более 350 тыс. частных майнеров и до нескольких тысяч майнинговых ферм. «Считается, что на Россию приходится от 2 до 5% мировых мощностей по добыче электронной валюты. Лидирует Китай с 60%, у США и Канады в совокупности второе место с 16%, затем идет Грузия с 6%, на страны Европы приходится около 5%», — уточнил представитель РАКИБ.

По словам интернет-омбудсмена Дмитрия Мариничева, технически создать пул несложно, так как пулы — это только веб-службы, которые майнеры используют для равномерного и предсказуемого получения монет (токенов). Пулы распределяют добытые токены между участниками по утвержденным владельцем пула правилам. Поэтому, по словам Мариничева, важно, чтобы все с этими правилами согласились — нужно найти тех, кто будет заинтересован в том, чтобы участвовать в нем.

«Создание такого пула должно быть подкреплено мощностями. И для того чтобы набралось необходимое количество участников, обладающих мощностями, у них должны совпадать экономические, политические и этические взгляды. Уже существует, например, Bitcoin-Russia pool, объединяющий евразийских майнеров, поэтому непонятно, кто будет участвовать в таком новом пуле», — отметил Мариничев. По его мнению, у майнинговых пулов в России есть большой потенциал благодаря холодному климату во многих регионах и недорогой электроэнергии.

Авторы: Александра Посыпкина, Евгения Баленко, Валерий Романов.
Теги: криптовалюта , РАКИБ , майнинг , Чечня
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