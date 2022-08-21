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Как будет выглядеть новая российская космическая станция. Видео
«Роскосмос» показал макет Российской орбитальной станции (РОСС). Ее решили строить после объявления об уходе России с МКС. Что известно о новой станции — в видео РБК
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