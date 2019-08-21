WSJ узнала о способе обойти запрет на торговлю оружием в Facebook

Формально обходить запрет позволяет сервис Marketplace, пишет газета. Пользователи размещают там объявления о продаже оружия под видом футляров для него

Фото: Simon Dawson / Bloomberg

Пользователи Facebook ведут торговлю оружием в социальной сети, задействуя для этого сервис размещения частных объявлений Marketplace, пишет The Wall Street Journal.

Функция была запущена четыре года назад, она позволяет более чем 2 млрд пользователей приобретать и продавать практически любой подержанный товар. Однако политика социальной сети запрещает частную продажу многих предметов, в том числе огнестрельного оружия.

Для того чтобы избежать запрета, продавцы размещают предложения о продаже футляров для хранения оружия. Подобные объявления, как пишет газета, являются кодом для потенциальных покупателей, готовых приобрести настоящее оружие. Условия будущей сделки они обсуждают с продавцами в личных сообщениях.

WSJ приводит в пример пользователя из Северной Каролины, который разместил на сервисе объявление о продаже футляра. К посту он прикрепил фотографию товара и назначил цену — $950. Газета отмечает, что в магазинах аналогичный футляр продается за $30. Журналисты связались с продавцом, и тот заявил, что на самом деле речь идет о продаже полуавтоматической винтовки AR-15. В личных сообщениях автор объявления прислал им фотографию оружия. По словам продавца, в течение двух часов после размещения объявления он получил запросы от более 30 человек, заинтересовавшихся публикацией.