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Технологии и медиа ,  
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«Ведомости» узнали о корректировках Минфина к субсидиям для разработки ПО

Министерство финансов заморозило передачу средств Российскому фонду развития информационных технологий (РФРИТ), которыми собиралось поддержать экспорт отечественного программного обеспечения (ПО), пишет газета «Ведомости» со ссылкой на основателя российской компании-разработчика, а также на информированный источник.

По данным газеты, ведомство собиралось выделить РФРИТу 1,3 млрд руб. Сейчас эти деньги находятся у АО «Росинфокоминвест», которое находится в процессе ликвидации. С 16 марта функции этого акционерного общества должен был перенять РФРИТ по решению правительства, а средства должны были быть переданы ему же по указу президента.

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Фото:Роман Пименов / Интерпресс / ТАСС

Проект указа главы государства в феврале подготовило Минцифры. В пояснительной записке к документу говорится, что РФРИТу нужны средства, чтобы успешно принять на себя функции АО «Росинфокоминвест», однако фонд не получает необходимого финансирования, так как его источники, механизм, порядок и сроки передачи активов не прописаны в дорожной карте.

Минфин постоянно отправляет проект указа на доработку, хотя и не выступает против передачи средств, сообщили собеседники издания. В частности, ведомство хочет, чтобы Минцифры и авторы указа «дополнительно обосновали механизм финансирования IT-решений».

В Минфине вопросы издания переадресовали в Минцифры. Представитель министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций заявил, что «проект указа президента проходит процедуры согласования», отказавшись комментировать данные о корректировках Минфина.

Власти начали активно искать решения для поддержки отечественной IT-отрасли после того, как с конца февраля, после начала военной операции на Украине, российский рынок покинули ключевые иностранные вендоры (Microsoft, Oracle, SAP, Cisco, EPAM и другие). 30 марта президент России Владимир Путин подписал указ, запрещающий использование иностранного программного обеспечения для госорганов и госзаказчиков с 1 января 2025 года. Им запретили использовать иностранное программное обеспечение на объектах критической информационной инфраструктуры, а уже с 31 марта 2022 года — закупать иностранное ПО без специального разрешения.

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«Росинфокоминвест» был создан в 2007 году для развития российских информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), но в 2019 году Счетная палата в своем заключении указала, что фонд не выполняет поставленные перед ним задачи, не ведет полноценной инвестиционной деятельности. «Росинфокоминвест» должен был проинвестировать 1,2 млрд руб. в 14 проектов, но вложил только 75 млн руб. в одну инициативу.

РФРИТ учредили в 2017 году для «поддержки разработки и продвижения российского программного обеспечения, поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности и развития инновационной инфраструктуры в сфере информационно-коммуникационных технологий». Минфин и Счетная палата критиковали идею его создания, так как считали, что фонд будет дублировать функции существующих институтов развития. В мае 2021 года правительство определило для РФРИТа новые стратегические направления деятельности. В частности, фонд должен был заниматься сопровождением российских ИТ-компаний при выходе на глобальные рынки.

Теги
Компании
субсидии разработчики программное обеспечение Минфин IT-компании
РОСИНФОКОМИНВЕСТ

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