Россия и Узбекистан договорились достроить крупный радиотелескоп

Москва и Ташкент планируют возобновить строительство радиотелескопа «Суффа» в Узбекистане, сообщил президент РАН Александр Сергеев на брифинге в Москве, передает корреспондент РБК. Такой план был намечен во время визита руководства РАН в Узбекистан, пояснил он.

«Это первый научный проект международного научного центра на территории другой страны. Посредством обсерватории «Суффа», расположенной на высокогорном плато в Узбекистане, мы получим возможность создания нового типа учреждений, функционирующих на основе международных соглашений. Это начало интересного проекта по расширению международно-технического сотрудничества», — пояснил Сергеев.

По его словам, разработка телескопа также укрепит отношения с Узбекистаном. «Этот объект имеет серьезное политическое значение, так как мы растеряли научное присутствие на постсоветском пространстве. Это шанс вернуть свое влияние», — заявил он.

Строительство большого радиотелескопа «Суффа» началось в 1985 году в Советском Союзе, напомнил президент РАН. Аппарат разрабатывался как исследовательский инструмент для приема сигналов из космоса. В 1991 году проект заморозили из-за недостатка средств, когда часть радиотелескопа уже была создана.

По словам Сергеева, размеры телескопа «внушительны»: диаметр зеркала составляет 70 м. На данный момент построено основание установки, самой чаши пока нет.

Вице-президент РАН Юрий Белага пояснил, что миллиметровый диапазон радиотелескопа позволяет видеть в космосе холодные объекты — ядра далеких галактик, далекое прошлое Вселенной. Он пояснил, что для радиотелескопов миллиметрового диапазона необходим сухой воздух.

Тем не менее, по словам вице-президента РАН, необходима серьезная и дорогостоящая доработка. По предварительной оценке, стоимость восстановительных работ на объекте составит выше $100 млн. Предполагается, что Россия оплатит обустройство обсерватории, Узбекистан — транспортное сообщение, инфраструктуру, водоснабжение.

По словам вице-президента РАН, к разработке планируется привлечь Пулковскую обсерваторию Физического института Академии наук, проектные институты и другие научные организации страны.

Сергеев утверждает, что в перспективе речь может идти о создании международной сети радиотелескопов миллиметрового диапазона. Также существует проект обсерватории «Миллиметрон» («Спектр-М») — космического телескопа для исследований на орбите. «С созданием этих двух аппаратов может появиться уникальная пара, не имеющая аналогов во всем мире. Мы можем исследовать космос с помощью этих инструментов», — пояснил он.

14 июня стало известно, что в течение пяти лет астрономические наблюдения Пулковской обсерватории будут свернуты и перенесены на другие базы из-за близости города к обсерватории. В Санкт-Петербурге останется научный коллектив, который будет заниматься научной деятельностью по дистанционно полученным данным. Тем не менее в РАН уточнили, что возобновление проекта радиотелескопа в Узбекистане не связано с закрытием Пулковской обсерватории.