Telegram начал предлагать премиум-подписку за рассылку СМС

Telegram в тестовом режиме предлагает клиентам обменять пакет из 150 СМС-сообщений, которые могут быть отправлены в другие страны, на премиум подписку. Российские операторы предупредили, что такие СМС могут быть заблокированы

Мессенджер Telegram начал предлагать пользователям премиум-подписку (Telegram Premium) на месяц в обмен на рассылку со своего мобильного номера СМС-сообщений с кодами верификации для доступа к учетным записям, пишет «Коммерсантъ».

Первыми предложение получили жители Индонезии, уточняет канал Telegram Info. По данным «O digital», такие же предложения направлялись и российским пользователям. В уведомлении говорится, что получатель оказался в выборе 0,01% пользователей.

Для участия надо согласиться на условия программы P2PL («программа однорангового входа»), позволив Telegram использовать свой номер как «ретранслятор максимум для 150 СМС-сообщений в месяц». Пользователь обязуется оплачивать тарифы оператора связи, дополнительные сборы и любые расходы за международные СМС, которые могут периодически взиматься. Месячная подписка будет оформлена только после достижения «квоты» в 150 СМС-сообщений.

Tele2 сочла предложенную мессенджером систему нелегитимной, поскольку клиент обязан лично пользоваться услугами связи, а не передавать доступ третьим лицам. Оператор предупредил, что такие сообщения могут быть заблокированы.

В пресс-службе «МегаФона» уточнили «Коммерсанту», что большинство их абонентов не расходуют свои пакеты СМС, но в случае отправки сообщений за границу «они будут тарифицироваться отдельно».