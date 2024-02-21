Telegram начал предлагать премиум-подписку за рассылку СМС
Мессенджер Telegram начал предлагать пользователям премиум-подписку (Telegram Premium) на месяц в обмен на рассылку со своего мобильного номера СМС-сообщений с кодами верификации для доступа к учетным записям, пишет «Коммерсантъ».
Первыми предложение получили жители Индонезии, уточняет канал Telegram Info. По данным «O digital», такие же предложения направлялись и российским пользователям. В уведомлении говорится, что получатель оказался в выборе 0,01% пользователей.
Для участия надо согласиться на условия программы P2PL («программа однорангового входа»), позволив Telegram использовать свой номер как «ретранслятор максимум для 150 СМС-сообщений в месяц». Пользователь обязуется оплачивать тарифы оператора связи, дополнительные сборы и любые расходы за международные СМС, которые могут периодически взиматься. Месячная подписка будет оформлена только после достижения «квоты» в 150 СМС-сообщений.
Tele2 сочла предложенную мессенджером систему нелегитимной, поскольку клиент обязан лично пользоваться услугами связи, а не передавать доступ третьим лицам. Оператор предупредил, что такие сообщения могут быть заблокированы.
В пресс-службе «МегаФона» уточнили «Коммерсанту», что большинство их абонентов не расходуют свои пакеты СМС, но в случае отправки сообщений за границу «они будут тарифицироваться отдельно».
Telegram Premium — ежемесячная подписка в мессенджере, которая дает доступ к определенным функциям. В частности, премиум-пользователи не видят рекламу (размещенную через рекламную платформу Telegram), также вдвое увеличены почти все лимиты в приложении: премиум-подписчики могут загружать файлы размером до 4 Гб вместо 2 Гб, создавать до 20 папок по 200 чатов в каждой, сохранять до 400 гифок, закреплять до десяти чатов и десяти «избранных» стикеров. Также можно подписаться на 1000 каналов сразу и включить функцию распознавания голосовых сообщений.
Для российских пользователей подписка стоит 449 руб. при оформлении в App Store и 299 руб. при оформлении через официального бота. Напрямую в Google Play оплатить премиум нельзя из-за ухода платежных систем из России.
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