 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Telegram начал предлагать премиум-подписку за рассылку СМС

Telegram начал предлагать премиум-подписку за рассылку СМС со своего номера
Telegram в тестовом режиме предлагает клиентам обменять пакет из 150 СМС-сообщений, которые могут быть отправлены в другие страны, на премиум подписку. Российские операторы предупредили, что такие СМС могут быть заблокированы

Мессенджер Telegram начал предлагать пользователям премиум-подписку (Telegram Premium) на месяц в обмен на рассылку со своего мобильного номера СМС-сообщений с кодами верификации для доступа к учетным записям, пишет «Коммерсантъ».

Первыми предложение получили жители Индонезии, уточняет канал Telegram Info. По данным «O digital», такие же предложения направлялись и российским пользователям. В уведомлении говорится, что получатель оказался в выборе 0,01% пользователей.

Для участия надо согласиться на условия программы P2PL («программа однорангового входа»), позволив Telegram использовать свой номер как «ретранслятор максимум для 150 СМС-сообщений в месяц». Пользователь обязуется оплачивать тарифы оператора связи, дополнительные сборы и любые расходы за международные СМС, которые могут периодически взиматься. Месячная подписка будет оформлена только после достижения «квоты» в 150 СМС-сообщений.

Tele2 сочла предложенную мессенджером систему нелегитимной, поскольку клиент обязан лично пользоваться услугами связи, а не передавать доступ третьим лицам. Оператор предупредил, что такие сообщения могут быть заблокированы.

В пресс-службе «МегаФона» уточнили «Коммерсанту», что большинство их абонентов не расходуют свои пакеты СМС, но в случае отправки сообщений за границу «они будут тарифицироваться отдельно».

Telegram Premium — ежемесячная подписка в мессенджере, которая дает доступ к определенным функциям. В частности, премиум-пользователи не видят рекламу (размещенную через рекламную платформу Telegram), также вдвое увеличены почти все лимиты в приложении: премиум-подписчики могут загружать файлы размером до 4 Гб вместо 2 Гб, создавать до 20 папок по 200 чатов в каждой, сохранять до 400 гифок, закреплять до десяти чатов и десяти «избранных» стикеров. Также можно подписаться на 1000 каналов сразу и включить функцию распознавания голосовых сообщений.

Для российских пользователей подписка стоит 449 руб. при оформлении в App Store и 299 руб. при оформлении через официального бота. Напрямую в Google Play оплатить премиум нельзя из-за ухода платежных систем из России.

Дуров показал, как выглядел Telegram около 11 лет назад перед запуском
Технологии и медиа

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

США анонсировали новые санкции против России из-за смерти Навального

Польские фермеры заблокировали дорогу на границе с Украиной. Видео

Украина оценила потери экономики за два года боевых действий

Илон Маск рассказал, чему научился первый человек с вживленным чипом

Что известно о новом законопроекте против иноагентов

Землетрясение в Дагестане. Что известно

Apple рассказали, как нельзя сушить iPhone. Иначе сгорит

Путин подарил Ким Чен Ыну Aurus. Подробности о машине

Где в Москве выгодно покупать жилье в 2024 году. Список районов

Когда начнется обмен заблокированных активов? Комментарий Минфина
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Илья Пламенев Илья Пламенев
Telegram премиум подписка СМС-рассылка
Материалы по теме
В Роскомнадзоре назвали причину массового сбоя в работе Telegram
Технологии и медиа
Telegram выпустил масштабное обновление «Избранного»
Технологии и медиа
Telegram после снятия штрафов заявил об отсутствии активов в России
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 февраля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,07) Инвестиции, 20 фев, 17:07 Курс доллара на 21 февраля
USD ЦБ: 92,35 (-0,06) Инвестиции, 20 фев, 17:07
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 07:40
Крымский депутат призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года Политика, 07:35
Telegram начал предлагать премиум-подписку за рассылку СМС Технологии и медиа, 07:25
Власти внедрят в законодательство понятие «лесоклиматические проекты» Экономика, 07:00
МИД назвал включение в повестку G20 темы Украины деструктивным Политика, 06:56
Республиканцы начали готовиться к шатдауну в США Политика, 06:26
МИД предупредил об ответных мерах при конфискации активов Киевом Политика, 06:22
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Трамп назвал Россию «военной машиной», победившей Наполеона и Гитлера Политика, 06:02
Белый дом счел кредиты не лучшим способом помочь Украине Политика, 05:41
Три крупнейших китайских банка перестали принимать платежи из России Бизнес, 05:13
Право погребения на воинских кладбищах распространят на бойцов Росгвардии Политика, 05:01
«Коммерсантъ» узнал причину дел против руководства общества глухих Общество, 04:30
После нападения в Германии скончался второй украинский баскетболист Спорт, 04:19
МВД проверит данные об угрожавшем насилием учителе в Каменск-Уральском Общество, 04:10