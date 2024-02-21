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Технологии и медиа ,  
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Вход на сайты через Google и Apple запретят. Как авторизоваться на РБК

Российские платформы, согласно принятому закону, должны убрать возможность авторизации через Google и Apple до конца года. Рассказываем, как с марта 2024 года повторно авторизоваться на РБК и РБК Pro
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
  • Обновите информацию в личном кабинете

Чтобы сохранить данные для входа на РБК и РБК Pro, нужно проверить и при необходимости изменить электронную почту и пароль в личном кабинете.

  • Авторизация через Google

Если ранее вы указывали пароль, то сможете продолжать заходить на сайт с помощью логина и старого пароля. Если же авторизовывались на РБК и РБК Pro через кнопку Google, то нужно установить пароль в личном кабинете. Затем вы сможете войти на сайт по логину с актуальной почтой и обновленным паролем.

  • Авторизация через Apple

Если вы не устанавливали пароль, добавьте его в личном кабинете. После отключения авторизации через Apple вы сможете заходить на сайт только с помощью пароля и логина с актуальной почтой.

Если при регистрации через Apple вы скрыли электронную почту, то в личном кабинете у вас будет указан прокси-адрес — его нужно сменить на актуальную почту. Определить прокси-email можно по домену @privaterelay.appleid.com.

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А если у вас возникнут трудности с авторизацией или вопросы по работе сервиса, напишите в поддержку — мы поможем.

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