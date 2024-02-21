Вход на сайты через Google и Apple запретят. Как авторизоваться на РБК
- Обновите информацию в личном кабинете
Чтобы сохранить данные для входа на РБК и РБК Pro, нужно проверить и при необходимости изменить электронную почту и пароль в личном кабинете.
- Авторизация через Google
Если ранее вы указывали пароль, то сможете продолжать заходить на сайт с помощью логина и старого пароля. Если же авторизовывались на РБК и РБК Pro через кнопку Google, то нужно установить пароль в личном кабинете. Затем вы сможете войти на сайт по логину с актуальной почтой и обновленным паролем.
- Авторизация через Apple
Если вы не устанавливали пароль, добавьте его в личном кабинете. После отключения авторизации через Apple вы сможете заходить на сайт только с помощью пароля и логина с актуальной почтой.
Если при регистрации через Apple вы скрыли электронную почту, то в личном кабинете у вас будет указан прокси-адрес — его нужно сменить на актуальную почту. Определить прокси-email можно по домену @privaterelay.appleid.com.
А если у вас возникнут трудности с авторизацией или вопросы по работе сервиса, напишите в поддержку — мы поможем.
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