«Первый канал» объявил имена наставников нового сезона шоу «Голос.Дети»

Артист Василий Вакуленко, известный под псевдонимом Баста, впервые станет наставником на шоу «Голос.Дети». Помимо него в пятом сезоне детского песенного конкурса в качестве жюри выступят певица Пелагея и Валерий Меладзе

Баста (Василий Вакуленко) (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) впервые станет наставником на вокальном шоу «Голос. Дети», вместе с ним в пятом сезоне эту роль разделят артисты Пелагея и Валерий Меладзе. Об этом пресс-служба «Первого канала» сообщила РБК.

«Все они уже работали на проекте, но Меладзе — только с детьми, а Баста — только со взрослыми, и никогда прежде эти наставники не участвовали в «Голосе» вместе», — говорится в релизе телеканала.

К участию в новом сезоне были допущены вокалисты в возрасте от семи до 14 лет, в шорт-лист на кастинги в телецентр «Останкино» вошли более 1 тыс. претендентов, из них 123 участника поднимутся на сцену на стадии «слепых прослушиваний». В итоге каждый из наставников наберет команду из 15 исполнителей, до финала дойдут девять участников.

Вести шоу по-прежнему будет Дмитрий Нагиев.

Победителями прошлых сезонов вокального конкурса стали Алиса Кожикина (первый сезон), Сабина Мустаева (второй сезон), Данил Плужников (третий сезон) и Елизавета Качурак (четвертый сезон).