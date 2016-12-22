Американская компания Rocket Lab успешно доставила на орбиту три спутника

Американская частная космическая компания Rocket Lab осуществила успешный запуск ракеты-носителя Electron с площадки в Новой Зеландии. На орбиту она в итоге доставила три спутника

Фото: rocketlabusa.com

Базирующаяся в Калифорнии частная космическая компания Rocket Lab запустила со стартовой площадки в Новой Зеландии ракету-носитель​ Electron. Впоследствии она успешно доставила на орбиту три спутника для коммерческих заказчиков, говорится в сообщении на сайте компании.

Запуск, как уточнили в пресс-службе, состоялся в ходе испытания второй ракеты-носителя Electron под названием Still Testing. Он был произведен с полуострова Махиа в Новой Зеландии в 14:43 по местному времени 21 января. И уже через 8 минут и 31 секунду, как уточнили в компании, Electron после успешного отделения первой и второй ступени ракеты достиг орбиты, доставив на нее «коммерческие грузы».

«Сегодняшний запуск ознаменовал собой начало новой эры в коммерческом доступе в космос», — объявил после этого генеральный директор и основатель Rocket Lab Питер Бек. «Мы очень рады достичь этой вехи», — добавил он, заметив, что «над разработкой, созданием и запуском Electron работала невероятно целеустремленная и талантливая команда». «Я очень горжусь тем, что она сегодня достигла», — сообщил Бек.

Успешный запуск ракеты на орбиту при втором испытании, по его мнению, «само собой является значительным событием». Однако Electron, как заметил основатель Rocket Lab, еще и доставил туда «коммерческие грузы», что «на таких ранних стадиях» в космических программах, как подчеркнул Бек, является «беспрецедентным». Rocket Lab, как добавил ее основатель, «была основана для того, чтобы открыть доступ в космос, лучше понять нашу планету и улучшить ее жизнь». «Сегодня мы сделали для этого значительный шаг», — заключил Бек.

Один из спутников, выведенных на орбиту, как отмечается в сообщении на сайте компании, предназначен для компании Planet Lab — она делает снимки Земли из космоса. Два других спутника были выведены на орбиту для компании Spire, она занимается сбором данных из космоса для отслеживания движения кораблей и прогноза погоды.