NASDAQ возобновит торги акциями бывшей материнской компании «Яндекса»

NASDAQ возобновит торги акциями Nebius Group (бывший Yandex N.V.), приостановленные в 2022 году. Прогноз по цене — $25 за бумагу с учетом осторожности инвесторов из-за неопределенности и спекулятивного интереса

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В понедельник, 21 октября, американская биржа NASDAQ возобновит торги акциями Nebius Group, говорится в сообщении компании. Акции будут торговаться под тикером NBIS.

Nebius была создана основателем «Яндекса» Аркадием Воложем на базе Yandex N.V., которая до недавнего времени была материнской компанией для российского актива. В конце февраля 2022 года NASDAQ приостановила торги Yandex N.V. из-за специальной военной операции на Украине. Американская комиссия по ценным бумагам и биржам США собиралась провести принудительный делистинг этих бумаг с NASDAQ, но компании удалось оспорить это решение, пообещав продать российский бизнес.

Конфигурацию сделки по продаже российского актива объявили в начале февраля этого года, сама сделка завершилась летом. Покупателем выступил ЗПИФ «Консорциум.Первый», пайщиками которого являются менеджеры «Яндекса», структуры основателя венчурного фонда Leta Capital Александра Чачавы, руководителя депозитария «Инфинитум» Павла Прасса, группы ЛУКОЙЛ и предпринимателя Александра Рязанова. Общая сумма сделки составила $5,4 млрд, которые были выплачены деньгами ($2,8 млрд) и акциями компании класса А. Новой головной компанией «Яндекса» стало одноименное МКПАО, акции последнего теперь торгуются на Московской бирже (YDEX).

Какие перспективы у Nebius

После продажи «Яндекса» у Nebius Grous осталось четыре стартапа: Nebius AI (развивает облачные технологии), платформа Toloka AI (генеративный искусственный интеллект), Avride (технологии автономного вождения), образовательная платформа TripleTen, дата-центр в Финляндии, который ранее принадлежал Yandex N.V., и 28% в ClickHouse (система управления базами данных с открытым исходным кодом). Штаб-квартира группы и ее основные центры исследований и разработок находятся в Амстердаме, также у нее есть офисы в Израиле, Европе и Северной Америке.

До раздела и переименования Yandex N.V. в Nebius Group примерно 95% выручки (по итогам 2023 года составляла $8,92 млрд) приходилось на российский бизнес. По итогам первого полугодия этого года выручка Nebius Group составила $36,3 млн, что почти в четыре раза больше, чем за тот же период прошлого года. Убыток от операций увеличился на 34% и составил $204,4 млн.

Сейчас компания является по сути стартапом. «Наша цель — построить одну из крупнейших в мире компаний, специализирующихся на создании инфраструктуры для развития искусственного интеллекта. Для этого нужны технологическая экспертиза, графические процессоры (GPU, используются для вычислений в искусственном интеллекте и машинном обучении. — РБК) и доступ к капиталу», — приводятся в сообщении Nebius слова Аркадия Воложа.

В конце сентября компания объявила, что до середины следующего года планирует вложить более $1 млрд в развитие искусственного интеллекта в Европе. Средства планируют использовать для создания новых кластеров GPU. Nebius уже договорилась о строительстве двух новых дата-центров в этом регионе, а 25 сентября объявила о запуске нового кластера GPU в Париже. Всего в Евразии должно появиться шесть подобных хабов, еще четыре — в Северной Америке, следует из презентации Nebius для инвесторов.

В начале октября банк Goldman Sachs стал эксклюзивным финансовым консультантом Nebius. Он должен помочь в поиске стратегических вариантов, которые позволят компании ускорить инвестиции в инфраструктурный бизнес для искусственного интеллекта.

В презентации Nebius для инвесторов отмечается, что общий объем возможного рынка для группы оценивается в $800 млн к 2030 году, что подразумевает среднегодовой рост в 29% в период 2023–2030 годов.

В презентации Nebius для инвесторов отмечается, что компания планирует, что ее капзатраты в 2025 году составят от $600 млн до $1,5 млрд, а выручка достигнет $500–700 млн. Группа рассчитывает выйти на положительный показатель EBITDA в следующем году.

Что ждать инвесторам

На данный момент, как следует из презентации Nebius, 59,1% голосующей доли в компании и 15,4% экономической принадлежат трасту Lastar Аркадия Воложа, еще 11 и 6,5%, соответственно, принадлежат другим директорам и сотрудникам компании, 29,9% голосующих и 78,1% экономических прав составляют free-float.

На момент приостановки торгов на NASDAQ котировки Yandex N.V. составляли почти $20 за бумагу. Аналитик ФГ «Финам» Леонид Делицын оптимистично смотрит на будущую цену акции Nebius Group, оценивая ее в $25, то есть на 32% выше, чем цена, по которой компания собирается «возродиться» на NASDAQ. По его мнению, покупать эти акции будут долгосрочные инвесторы и инвесторы в искусственный интеллект, инфраструктуру для которого собирается предоставлять компания. «Про российских инвесторов известно лишь то, что некоторые из них хотели бы закрыть историю с попыткой получить за эти акции цену, эквивалентную цене акций российского «Яндекса», которая существенно дороже. Хотя думаю, что цена Nebius Group однажды превзойдет эту отметку, российские инвесторы рассчитывали не на примитивную долгосрочную, а на краткосрочную сделку. Вряд ли они останутся в этой бумаге», — считает эксперт.

В данный момент говорить о потенциале бумаги сложно, отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Сергей Бдоян. Он пояснил, что, с одной стороны, у компании есть ряд перспективных проектов, которые «пока тяжело назвать бизнес-сегментами, это, скорее, стартапы внутри компании». С другой стороны, есть дата-центр в Финляндии, который все еще работает на низкой загрузке и при этом уже генерирует кэш-стрим для компании. Он считает, что текущая база инвесторов в Nebius — это россияне, которые покупали бумаги в расчетно-клиринговой системе для обслуживания международных ценных бумаг Euroclear в надежде на то, что их обменяют на российский «Яндекс», либо западные институциональные инвесторы. Бдоян отметил, что большая часть инвесторов первой категории будут продавать на торгах, так как изначально заходили в бумагу спекулятивно. «Для вторых начало торгов тоже позитивное событие, так как они получат торгуемую бумагу вместо неликвидного актива, но дальше многое будет зависеть от стратегии компании и оценки. У команды Nebius позитивная репутация на рынке, хороший трек-рекорд исполнения проектов, но также есть понимание, что на реализацию [новых планов] потребуется много времени», — указал эксперт.