Как нейросети становятся драйвером роста для аграриев

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Уровень проникновения искусственного интеллекта (ИИ) в сельское хозяйство за последние пять лет вырос в разы. Важную роль в этом сыграла господдержка разработчиков и конечных потребителей цифровых продуктов

Средний уровень использования ИИ в стране, по данным Национального центра развития искусственного интеллекта при правительстве России, с 2021 года увеличился в 1,5 раза. Сейчас этот показатель составляет 32%.

Сельское хозяйство стало одной из отраслей с наиболее высокой степенью проникновения нейросетей, наряду с транспортом, здравоохранением и промышленностью. Доля аграрных компаний, применяющих ИИ, в 2023 году была на уровне 12–15%, еще 37% — планировали внедрение технологий на основе нейросетей, сообщили в отраслевом клубе «ИИ в АПК» Альянса в сфере искусственного интеллекта, объединяющего ведущие компании.

«С учетом трендов и интереса к развитию ИИ для АПК со стороны как государства, так и частных инвесторов, развития профильного образования, появления на рынке новых вендоров и решений, создания бенчмарков для отраслевых моделей, мы можем ожидать значительного роста внедрения нейросетей в агросекторе в ближайшие годы», — отмечено в сообщении Альянса в сфере ИИ.

Большой эффект для отрасли

Сельское хозяйство — одна из сфер, в которой искусственный интеллект может оказаться по-настоящему незаменимым помощником и значительно повысить доходы аграриев.

Внедрение цифровых решений в агропромышленном комплексе — одно из важнейших направлений развития отрасли, уверена директор по работе с партнерами по направлениям агро и фарма Фонда «Сколково» Наталья Чернышева.

«Управление крупным хозяйством может и должно строиться на основе данных, это позволяет существенно повысить эффективность его работы на десятки процентов. Однако сегодня систематический сбор и обработка производственных данных, выстраивание связки с управленческими процессами только начинается, и неоценимую роль в этом процессе играют технологии искусственного интеллекта, внедрение которых мы поддерживаем в ходе грантовой программы по нацпроекту «Цифровая экономика», — объясняет она.

Как отмечают в Альянсе в сфере ИИ, в крупных сельскохозяйственных предприятиях уже сейчас постоянно используются технологии искусственного интеллекта. В том числе для контроля засоренности полей и густоты растений по снимкам с дронов, спутникового мониторинга сельскохозяйственных угодий, прогнозирования урожайности, а также цифрового взвешивания, контроля за соблюдением регламентов в производстве на основе машинного зрения.

Среди перспективных направлений — автономная сельхозтехника, непрерывный мониторинг за животными, применение нейросетей в ветеринарии и селекционной работе. Помогает внедрять нейросети в различные сферы жизни федеральный проект «Искусственный интеллект».

Искусственный интеллект в разных сферах жизни

Сейчас необходимо развивать практическое применение ИИ в различных отраслях, а для этого важно обучать кросс-отраслевых специалистов и поддерживать профильные компании, которые проводят пилотные внедрения решений на базе ИИ в свои процессы, отмечает представитель Альянса.

Господдержка стала важным драйвером развития для компании «Агроноут», признает ее сооснователь Алексей Трубников. Компания-интегратор полного цикла технологий точного земледелия разработала сервис «Точные поля», включающий в себя запатентованные методики, в том числе на основе ИИ. Он позволяет производителю создавать долгосрочную стратегию на основе адаптивно-ландшафтного подхода, точнее вносить удобрения, повышать эффективность сева и других сельхозработ. На удобрения приходится от 20 до 40% общих затрат сельзозпроизводителя, и их оптимизация дает ощутимое повышение производительности, объясняет Трубников.

Грант на разработку этого решения предоставил Фонд содействия инновациям.

Сейчас у «Агроноута» около 50 клиентов с 850 тыс. га сельхозугодий во всех почвенно-климатических зонах. Учитывая, что в России 80 млн га пашни, перспективы внедрения точного земледелия и повышения эффективности хозяйств огромные, отмечает Алексей Трубников.

По его словам, использование решений «Агроноута» в предприятиях, выращивающих зерновые и масличные культуры, позволяет за счет оптимизации внесения удобрений и точного расчета графика работ повысить доход с гектара примерно на 10% или на 2500–3000 руб. в год.

Учитывая, что среднее хозяйство в России располагает 10 тыс. га пашни, оно может получать до 30 млн дополнительной прибыли ежегодно. При этом примеры клиентов показывают, что в молочном животноводстве, производительность которого напрямую связана с качеством кормов, доходность с гектара может увеличиваться и на 20 тыс. руб. за счет роста урожайности люцерны и уборки на пике содержания протеина.

Ставка на аналитику и нейросети

Башкирская компания «Лексема» при грантовой поддержке фонда «Сколково» создала систему управления для агрохолдингов «Агророст», в ее основе — технологии предиктивной аналитики. Разработка на базе ИИ помогает составить прогноз будущего урожая, спланировать работы на всех этапах, контролировать производственные процессы.

Грант «Сколково» помог первому заказчику внедрить «Агророст»: компания рассчитывает на увеличение экономической эффективности предприятия. С этим помогут механизмы точного планирования деятельности и контроль исполнения планов после внедрения, которое должно завершиться к концу года, говорит гендиректор компании «Лексема» Виктор Тимошин.

С грантом от Фонда содействия инновациям команда «АГРО-ИИ» из Дубны создала интеллектуальную платформу DoctorP для распознавания болезней растений. Этот сервис помогает рядовым садоводам и огородникам и даже владельцам домашних растений определить по фотографии 68 различных заболеваний и лечить их.

Рекомендации по лечению составляли опытные агрономы — кандидаты биологических наук с использованием данных по актуальным биологическим и химическим препаратам, отмечает Александр Ужинский, технический директор компании. По его словам, сейчас приложение установлено более чем на 10 тыс. устройствах, за год пользователи оставили более 80 тыс. запросов.

Сейчас команда думает над привлечением грантов для новых проектов. Например, по разработке мобильных комплексов мониторинга, которые могут устанавливаться на автомобильную технику и отслеживать нужные объекты, будь то бездомные животные или мусор, или даже симптомы появления болезни на растениях, а затем отображать их на карте.

Еще один проект компании — автоматизация контроля и учета в тепличных комплексах. Это включает в себя разработку платформы, которая может перемещаться как по бетонному покрытию, так и по труборельсам. Кроме того, такая система будет способна поднимать камеры и сенсоры на высоту до 4 м.

«Грантовая поддержка как отдельных разработчиков, так и целых коллективов и компаний способна кратно ускорить вывод ИИ-решений на рынок или масштабировать уже существующие. На сегодняшний день фондом запущено сразу три конкурса, направленных на поддержку разработчиков в сфере искусственного интеллекта», — отмечает генеральный директор Фонда содействия инновациям Сергей Поляков. По словам эксперта, именно такая комплексная поддержка напрямую способствует укреплению государственного суверенитета и ускорению цифровой трансформации.